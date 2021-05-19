獲「人類最完美骨骼」美名　50歲超模黑珍珠當媽了！

▲ 英國傳奇超模娜歐蜜.坎貝兒（Naomi Campbell）。（圖／CFP）

實習記者巫彥臻／台北報導

有「人類最完美骨骼」、「黑珍珠」之稱的超模娜歐蜜.坎貝兒（Naomi Campbell）在社群發布「大手牽小手」的照片，1日內獲得87.9萬個讚，證實自己當媽媽了，本月22日將51歲的她，尚未公開透露女兒與父親的名字。

坎貝兒於文中說道：「一個美麗的小生命選擇我成為她的母親。很榮幸這個溫柔的靈魂降臨在我的人生中，終身相連的骨肉無法以言語形容，和你們分享我的天使，這是世上最終極的愛。」

發文立刻獲得許多知名藝人的祝福，包括《阿凡達》女星柔伊.莎達娜（Zoe Saldana）表示：「恭喜夫人！真是一大祝福！」知名設計師Marc Jacobs也大力祝賀：「太不可思議了，妳將成為一位出色的母親」時尚雜誌Vogue編輯恩寧弗（Edward Enninful）發文恭喜：「很開心看到妳們在一起，一定會帶給彼此很多歡樂。」

坎貝兒於1986年首次在時裝秀亮相，1月參加Fendi時裝秀，與凱特（Kate）、莉拉．莫斯（Lila Moss）等知名模特同台，並在Arise時裝週上推廣非洲時尚，成為多元時尚的領導者，近年還推出自己的YouTube節目《 Na Filter》。

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，坎貝兒在2018年對《 Vogue Arabia》說：「我很想生孩子，我會永遠愛他們，當我和孩子們在一起時，我就像一個小女孩，是我永遠不想失去的樣子。」