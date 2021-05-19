升三級還有八大偷營業！陳時中：「害人害己」抓到一定重懲重罰

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情持續延燒！指揮中心今（19）日宣布全國升為三級防疫警戒，由中央出手協助地方，傳出有八大行業在三級警戒後，改為私下偷偷營業，對此，陳時中強調，「只要抓到就會重懲重罰。」

陳時中表示，實施全國分二、三級警戒的這幾天，民眾自律且配合度高，進出人流相對降低，聚會的頻率也自行減低，警政單位執行禁止開設的行業進另也執行得很徹底，但仍有相關場所偷偷營業，「只要我們抓到就會重懲重罰」，呼籲這段時間做相關的生意是害人害己。

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指揮中心表示，今日新增之267例本土個案為127例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月30日至5月18日，居住縣市分別為新北市129例(中和區26例為多)、臺北市70例(萬華區31例為多)、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、臺中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、臺南市及新竹市各2例；新增縣市為臺南市。其中萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計279,650例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含253,155例排除)， 其中2,533例確診，分別為1,094例境外移入，1,386例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另5例(案530、案1589、案1676、案1591、案1886)移除為空號。確診個案中14例死亡、1,133例解除隔離、1,386例隔離中。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。