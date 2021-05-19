華郵：台灣「命運翻轉」！曾是防疫成功故事　今苦於疫苗不足

▲ 外媒捕捉等待篩檢的台灣民眾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣近10天內增加破千起本土個案，全國防疫警戒層級提升至第三級，引起多家外媒關注。《華盛頓郵報》便指出，台灣2020年幾乎沒有本土病例，較全球多國過著相對正常的生活，國內旅遊更是蓬勃發展，如今疫苗短缺成為龐大危機，「曾是防疫成功故事的台灣苦於疫苗不足」。

《華郵》18日報導，台灣人過去一年內的生活非常正常，餐廳、酒吧一位難求，音樂祭、馬拉松照常舉行，4月還有多達400萬人聚集中部地區，參加為期9天的宗教活動。當政府3月底開始提供AZ疫苗，認為有必要施打的民眾並不多。眼下面臨最嚴重的一波疫情，改變心意欲接種的民眾卻被拒之門外，因為擁有2400萬人口的台灣僅有約30萬劑疫苗。

雙北屬全台重災區，15日率先升至三級警戒。政府敦促減少非必要外出之下，18日的台北市有如空城，居民大多待在家中。店家不是關門，就是要求顧客必須登記並消毒才能入內。賣場貨架上的肉品、泡麵與其他商品全被搶購一空。

▲ 民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／記者林悅攝）

住在新北市的28歲自由作家Vic Chiang受訪表示，「當世界上其他地方正遭受痛苦，我們沒想過當這些事發生在我們身上時該怎麼做。」他以前認為，不用急著接種疫苗，如今卻已錯失機會。

《華郵》報導，台灣過去一年一直被視為在不採取極端措施下遏制新冠病毒的成功案例。以SARS經驗為鑑，政府祭出嚴格的邊境管制，加上民眾及早配戴口罩，使台灣得以維持約2000人確診與14人死亡的紀錄。

「現在，命運似乎翻轉了。」《華郵》指出，當各國開始大規模接種疫苗，台灣已施打人口僅佔1％。批評人士與焦急的民眾批評，官員浪費在疫情爆發前採取行動的機會。Vic Chiang也指出，「很長一段時間以來，一切都很穩定。我們沒能把握機會推廣疫苗或提升檢驗量能。」

▲ 北市萬華區進行大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

《華郵》提到，蔡英文政府的防疫表現過去受到稱讚，此次本土爆發為批評人士找到破口。親中反對派人士呼籲進口中國疫苗；中國官媒《環球時報》也指責，蔡政府拒絕中國疫苗，導致「令人窘迫的短缺」，使疫情大流行政治化。蔡英文18日則表示，二款國產疫苗正進行臨床試驗，預計7月問世，其他透過各種管道取得的疫苗也即將到貨，「請大家不要擔心。」

台灣已商購500萬劑莫德納疫苗及1000萬劑AZ疫苗，並透過世界衛生組織支持的COVAX疫苗機制取得400萬劑疫苗，但仍在等待運送。為有效運用有限的疫苗，政府暫停預約接種，優先安排衛生工作者及老年人注射。但住在板橋退伍軍人之家的72歲長者Chiang Wei-Hua坦言，因為接種名額有限，「我完全不知道何時才能施打疫苗。」

在台北從事出版工作的33歲Hsieh Meng Ying指出，「令我焦慮的不是我無法接種，而是台灣疫苗覆蓋率太低。」Vic Chiang則表示，「我們自滿了很長一段時間，認為自己很偉大」，就像龜兔賽跑中的兔子，「不過我希望這個比喻最終會被證明是錯的。」

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