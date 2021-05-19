　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華郵：台灣「命運翻轉」！曾是防疫成功故事　今苦於疫苗不足

▲▼ 台灣防疫／外媒捕捉等待快篩的民眾。（圖／路透）

▲ 外媒捕捉等待篩檢的台灣民眾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣近10天內增加破千起本土個案，全國防疫警戒層級提升至第三級，引起多家外媒關注。《華盛頓郵報》便指出，台灣2020年幾乎沒有本土病例，較全球多國過著相對正常的生活，國內旅遊更是蓬勃發展，如今疫苗短缺成為龐大危機，「曾是防疫成功故事的台灣苦於疫苗不足」。

《華郵》18日報導，台灣人過去一年內的生活非常正常，餐廳、酒吧一位難求，音樂祭、馬拉松照常舉行，4月還有多達400萬人聚集中部地區，參加為期9天的宗教活動。當政府3月底開始提供AZ疫苗，認為有必要施打的民眾並不多。眼下面臨最嚴重的一波疫情，改變心意欲接種的民眾卻被拒之門外，因為擁有2400萬人口的台灣僅有約30萬劑疫苗。

雙北屬全台重災區，15日率先升至三級警戒。政府敦促減少非必要外出之下，18日的台北市有如空城，居民大多待在家中。店家不是關門，就是要求顧客必須登記並消毒才能入內。賣場貨架上的肉品、泡麵與其他商品全被搶購一空。

▲民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／記者林悅攝，下同）

▲ 民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／記者林悅攝）

住在新北市的28歲自由作家Vic Chiang受訪表示，「當世界上其他地方正遭受痛苦，我們沒想過當這些事發生在我們身上時該怎麼做。」他以前認為，不用急著接種疫苗，如今卻已錯失機會。

《華郵》報導，台灣過去一年一直被視為在不採取極端措施下遏制新冠病毒的成功案例。以SARS經驗為鑑，政府祭出嚴格的邊境管制，加上民眾及早配戴口罩，使台灣得以維持約2000人確診與14人死亡的紀錄。

「現在，命運似乎翻轉了。」《華郵》指出，當各國開始大規模接種疫苗，台灣已施打人口僅佔1％。批評人士與焦急的民眾批評，官員浪費在疫情爆發前採取行動的機會。Vic Chiang也指出，「很長一段時間以來，一切都很穩定。我們沒能把握機會推廣疫苗或提升檢驗量能。」

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 北市萬華區進行大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

《華郵》提到，蔡英文政府的防疫表現過去受到稱讚，此次本土爆發為批評人士找到破口。親中反對派人士呼籲進口中國疫苗；中國官媒《環球時報》也指責，蔡政府拒絕中國疫苗，導致「令人窘迫的短缺」，使疫情大流行政治化。蔡英文18日則表示，二款國產疫苗正進行臨床試驗，預計7月問世，其他透過各種管道取得的疫苗也即將到貨，「請大家不要擔心。」

台灣已商購500萬劑莫德納疫苗及1000萬劑AZ疫苗，並透過世界衛生組織支持的COVAX疫苗機制取得400萬劑疫苗，但仍在等待運送。為有效運用有限的疫苗，政府暫停預約接種，優先安排衛生工作者及老年人注射。但住在板橋退伍軍人之家的72歲長者Chiang Wei-Hua坦言，因為接種名額有限，「我完全不知道何時才能施打疫苗。」

在台北從事出版工作的33歲Hsieh Meng Ying指出，「令我焦慮的不是我無法接種，而是台灣疫苗覆蓋率太低。」Vic Chiang則表示，「我們自滿了很長一段時間，認為自己很偉大」，就像龜兔賽跑中的兔子，「不過我希望這個比喻最終會被證明是錯的。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

在家工作良伴！彈開蚊帳幫你阻擋蚊蟲

ET快訊
全聯3秒內進店！實施PX Pay實聯制　會員「3步驟」免填資
北市12區確診數　萬華以外「平均不超過20」
台大醫院10人染疫「北榮也中鏢」！　清潔人員確診
萬華確診婦「傳遭醫院拒收」在家死亡！家人吐實情
1922被打爆！「3大問題」最多人問　陳時中解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

獲「人類最完美骨骼」美名　50歲超模黑珍珠當媽了！

安排施打第3劑新冠疫苗　阿聯酋成全球首例：加強注射國藥疫苗

LINE「搖一搖」加好友侵權！　判賠京都IT公司逾1400萬日圓

染疫怕傳給家人！18歲男把床搬到樹上　克難「自我隔離」11天

兒子16歲！辣媽嗨送「套套＋潤滑液」生日禮盒　他一拆封笑了

3人行婚禮！她21歲閃婚大10歲親叔　婚前要求「16歲聾啞妹」一起嫁

菲律賓官員怒批中國　杜特蒂急下「封口令」禁公開談南海

「查理咬我！」短片瘋傳14年破8億點閱　「加密藝術」賣出後將永久刪除

華郵：台灣「命運翻轉」！曾是防疫成功故事　今苦於疫苗不足

涉毒殺77歲「4000人斬」日本富翁　25歲AV嫩妻2罪遭檢起訴！

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

獲「人類最完美骨骼」美名　50歲超模黑珍珠當媽了！

安排施打第3劑新冠疫苗　阿聯酋成全球首例：加強注射國藥疫苗

LINE「搖一搖」加好友侵權！　判賠京都IT公司逾1400萬日圓

染疫怕傳給家人！18歲男把床搬到樹上　克難「自我隔離」11天

兒子16歲！辣媽嗨送「套套＋潤滑液」生日禮盒　他一拆封笑了

3人行婚禮！她21歲閃婚大10歲親叔　婚前要求「16歲聾啞妹」一起嫁

菲律賓官員怒批中國　杜特蒂急下「封口令」禁公開談南海

「查理咬我！」短片瘋傳14年破8億點閱　「加密藝術」賣出後將永久刪除

華郵：台灣「命運翻轉」！曾是防疫成功故事　今苦於疫苗不足

涉毒殺77歲「4000人斬」日本富翁　25歲AV嫩妻2罪遭檢起訴！

《后翼棄兵》安雅紐約街頭十指緊扣演員男友！　「街頭甜吻」閃瞎眾人

更新／麗寶樂園明起休園！　全台「6大樂園營運異動」一次看

12星座「在家上班」模樣大公開！天秤能躺就躺、金牛一直在吃

矽品二林新廠8百億元投資案今動土　估第1期明年完工

「竹子湖繡球花季」活動取消！業者公休、錄影Po文：鼓勵線上賞花

「被耽誤的運動員」張庭瑚又一強項！　快艇衝浪初體驗學兩天上手

講出封城惹議⋯孫生再被抓「口罩戴錯」　曝隱情仍遭轟：防疫破口

「防疫旅館」增至2萬房！本土案例連環爆　入住率快破6成

獲「人類最完美骨骼」美名　50歲超模黑珍珠當媽了！

考選部宣布2項國家考試延後舉行　無法應考者可申請退費

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

情侶拍性愛視頻當起18禁網紅！　月收破百萬

美軍艦直擊UFO！前軍官：技術領先美國1000年

奧運國手「上空倒立」兒子跪趴狂吸奶！

台灣獲選　旅外人士最愛國家

染疫屍燒一半　讓流浪狗去吃到飽

「重症風險最高」血型曝光！　是O型的1.6倍

超越鄉民30cm「大雕男」的困擾！

彭博曝「摸摸茶+獅子王」讓防疫破功

短裙辣媽遭狂毆20拳！踹到「口鼻爆血」慘況曝

愛妻男星約砲AV女優　求愛失敗秒脫褲露鳥

醫建議口罩戴2層　美CDC點出1關鍵

台北日僑學校「新校舍工地」出現2確診！

16歲女偷交男友　2人被暴怒父斬首

投資人觀望　美股震盪收低、科技股尾盤翻黑

更多熱門

相關新聞

樂園全關　大眾運輸實聯制明上線

樂園全關　大眾運輸實聯制明上線

指揮中心宣布全台升為第三級防疫警戒，交通部表示，全台台鐵、高鐵、國道客運、機場等付費候車區、候機室禁止飲食，場站內餐飲區應採實聯制，雙北台鐵區間車及捷運進行人流管制。另外全台25處觀光遊樂業、13處風景管理處遊客服務空間關閉。

公路總局5項監理業務得展延辦理

公路總局5項監理業務得展延辦理

即／6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

即／6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

41萬AZ疫苗抵台！柯文哲：應先讓每個人打第一劑

41萬AZ疫苗抵台！柯文哲：應先讓每個人打第一劑

全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站

全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

快訊／「國民老婆」新垣結衣結婚了！新郎是星野源

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面