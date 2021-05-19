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快訊／仁惠醫院爆院內感染　5記者挫咧等！第2圈採檢結果出爐

▲▼仁惠醫院消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲仁惠醫院有1名男行政人員、女護理師確診。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁惠婦幼醫院爆發院內感染，一名女護理師18日凌晨採檢後確診。依照防疫規格，女護理師的家屬應列採檢、居家隔離對象，未料護理師的先生上午還騎車趕到醫院送物資，並接受5記者採訪，事後媒體得知消息相當震驚，就怕被列為居家隔離對象。19日下午第二圈接觸者採檢結果，還好全為陰性。

仁惠醫院一名60多歲男行政人員確診新冠肺炎，根據疫調結果，他曾搭乘火車、高鐵至萬華茶室，隨後出現喉嚨痛症狀，2度就醫採檢後確診。衛生局17日漏夜啟動仁惠醫院清零專案，並規劃三圈接觸者進行採檢，第一圈緊急召回院內55名醫護人員，以及院內39名住院患者進行採檢隔離，18日凌晨檢驗結果出爐，院內一名女護理師有陽性反應。

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▲高雄市一所醫院行政人員確診， 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市府17日漏夜啟動清零專案，衛生局正協調將院內患者轉送其他醫院隔離病房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲仁惠醫院有1名男行政人員、女護理師確診。（圖／記者許宥孺攝）

依照防疫規格，這名確診的女護理師親密接觸者已被列為居家隔離對象，不能到處趴趴走，不過女護理師的老公卻在18日上午騎車出門為愛妻送物資，當時正在院外採訪的記者並不知情，上前詢問男子，他說，老婆在凌晨4點告訴他確診消息。衛生局表示，這已經違反規定，可能會開罰。

不過受訪者竟是確診者的親密接觸者，事後在場媒體得知後相當震驚，若是該名男子檢驗結果為陽性，那在場訪問的記者也都會被列為居家隔離對象。由於記者一職所接觸地點相當廣大，18日衛生局也先行提醒，建議當時堵訪的記者應先自主管理。據了解，當時在場的媒體，至少有5家電視台。

19日下午第二圈採檢結果出爐，還好27人全為陰性。

▲▼仁惠醫院消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲仁惠醫院大消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

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