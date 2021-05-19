停課救星！教育部徵收公視三台　今起下午連播3小時國中小4課程

▲全國各學校停課兩周。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部宣布全台學校今（19日）起停課至5月28日，師生改採線上教學，但卻因眾多學生擠入個學習平台，造成許多系統大當機。為此，教育部徵用公視三台，今日下午1時30分起將播放疫情期間節目給國中小學生看，相關內容包含藝術領域、綜合領域、健體領域、科技領域。

教育部表示自110年5月19日（三）起至5月28日（五）止，全國大專校院及高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部說明，學生居家遠端學習不到校，請教師依據熟悉的線上教學方式進行教學。若有需要，可使用非同步教學資源，如教育部因材網 YouTube頻道；或可運用不同民間平台，如均一、PaGamO、學習吧等；如遇壅塞，建議分流至不同平台。

▲▼教育部徵收公視三台，今日下午起連播3時國中小4類課程。（圖／翻攝臉書）

教育部國中小教育組長武曉霞表示，之前就已與NCC開過會，一旦大規模停課，就會徵用公視三台，因此國中小如有學生家中缺乏數位學習設備，教師可鼓勵學生、家長觀看公視3台教學節目。今日下午一點半開始，每天會有三小時的電視節目，相關內容包含藝術領域、綜合領域、健體領域、科技領域。

武曉霞補充說明，這四領域在全國學生沒有版本問題，結合生動活潑的節目，並搭配中央輔導團優秀教師，讓小朋友得到好的課程效果。每集30分鐘，一天3小時，國小階段又分為低、中、高年級每天一集，國、高中每天各一集。

武曉霞強調，線上教學算是正式課程，但看公視三台不能完全取代線上教學，主要希望透過多元居家學習，讓部分沒辦法線上學習的學生，能透過電視達成一定程度的學習。