2周後到校上課難了？　鄉民嘆「根本還沒到高峰」：可能直接放暑假

▲全台停課2周。（圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

全台停課到5月28日，在這段期間也都維持疫情三級警戒，不過已經連4天本土確診破百例，各界都認為目前狀況不樂觀，甚至處於四級警戒邊緣。有網友就好奇，他看國外的經驗都是停課很久疫情才趨緩，台灣僅停課2周，「各位覺得兩個禮拜後，就恢復到校上課的可能性高嗎？」

原PO在PTT表示，「兩個禮拜後，恢復到校上課的可能性有多少？」停課主要目的是防止群聚，在疫情嚴峻階段執行的必要防護，但從國外去年大爆發的例子來看，很多國家都停課超過2周，甚至長達數月的也有，所以他對於5月28日就能到校上課的可能性存疑。

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▲網友認為停課時間很有可能延長。（圖／記者周宸亘攝）



據了解，教育部宣布全國學生停課至5月28日，部分院校這2周採取線上教學的方式，不過這幾天確診數都2、300起跳，專家也預言確診高峰期尚未到來，台大公衛學院教授陳秀熙推估，接下來每天超過百例的機會非常高，甚至可能「延續52天」直到6月中，也不排除提升至四級警戒的可能性。

多數網友也認為2周後到校上課的可能性低，「照這個態勢看起來很難」、「不可能啦，直接放暑假了」、「按經驗來說，再有幾天ipad就買不到了」、「學生又超不受控的」、「難，沒停班就不錯了」、「不可能== 根本還沒到高峰 + 還有一堆未爆彈。」