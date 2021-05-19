「查理咬我！」短片瘋傳14年破8億點閱　「加密藝術」賣出後將永久刪除

記者張寧倢／編譯

英國白金漢郡（Buckinghamshire）一名父親霍爾（Howard Davies-Carr）在2007年5月22日將2個兒子的互動影片上傳到YouTube，沒想到，哥哥的一句「查理咬我！」竟讓這部55秒短片爆紅，至今累計超過8億次點閱，14年後這對兄弟檔已經長大，他們計劃將這部短片以NFT加密藝術的形式販賣，並在其後刪除影片。

▲「查理咬我手指」影片將以NFT形式拍賣，售出所有權後便將刪除。（圖／翻攝自YouTube／HDCYT）

根據《每日郵報》報導，這部名為「查理咬我手指」（Charlie bit my finger）的影片在英國時間2007年5月22日上傳YouTube，目前觀看次數已經超過8.81億、225萬人按讚，影片主角分別是3歲的哥哥哈利（Harry）與1歲弟弟查理（Charlie），現在他們已經是17歲與15歲的青少年。在發布將滿14周年前夕，一家人決定於22日在網路上公開拍賣，以NFT（非同質化代幣）的形式轉讓這部影片的所有權，並在隔日永久刪除這段影片。

▲哈利（左）與查理（右）這對小小兄弟檔如今長大了。（圖／翻攝自YouTube／HDCYT）

這段有史以來點閱率最高的「有毒」影片內容其實很簡單，哈利讓弟弟坐在他的腿上，弟弟先是調皮地咬了一下哥哥的手指，哈利一開始覺得蠻好玩，只有稍微碎念了一句「查理咬我！」（Charlie bit me）後來哈利又把手指自己放進查理嘴裡，結果這次弟弟用力咬下去，痛得哈利大聲哀叫，「喔！查理，這樣很痛，查理咬我！」然而弟弟只有一直傻笑，毫無悔意。

▲雖然哈利被咬了手指，但在影片最後他還是笑著原諒了查理。（圖／翻攝自YouTube／HDCYT）

父親霍爾當時負責掌鏡，為了傳給孩子們遠在美國的教父，他才將影片上傳到YouTube，沒想到卻意外爆紅。霍爾說，「我們是第一批使用YouTube的人，現在又將成為第一批使用NFT與加密藝術的人。」查理則說，「現在NFT才是令人興奮的新事物。」2012年一家人受訪時表示，當時他們已從這部影片賺取10萬英鎊（約新台幣400萬元）的廣告收益，這些錢都被拿來當作兄弟倆的教育基金。

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