兒子16歲！辣媽嗨送「套套＋潤滑液」生日禮盒　他一拆封笑了

記者吳美依／綜合報導

英國南安普敦（Southampton）的33歲年輕媽媽珍妮（Janine Adamson）替兒子精心準備了16歲生日禮物，也就是一個「安全性行為」禮盒，裡面裝滿保險套和潤滑劑；布萊德利（Bradley）一拆開包裝，立刻尷尬又傻眼地笑出聲來。她將自己送禮的畫面拍攝成影片，上傳至TikTok，引發網友正反論戰。

影片中，布萊德利好奇地拿起禮盒，一發現裡頭裝著3盒保險套、2款潤滑液和濕紙巾，立刻朝著媽媽傻笑，接著母子倆都忍不住笑出聲來。

珍妮在17歲那年生下兒子，她指出，自己就是一個年輕媽媽，所以想要確保孩子做出更多、更完善的性行為防護措施，「也許他想要體驗一下，那也沒關係」。

▲英國年輕媽媽送兒子一籃保險套和潤滑液當生日禮物。（圖／翻攝TikTok@jadamson98）

珍妮接受《每日郵報》採訪時表示，她和兒子的感情非常好，可以隨意開玩笑，並且試圖談論一些在其他家庭可能讓人不舒服的話題，「首先，我太年輕了，不適合當保母。其次，我希望他了解如何注意安全，還有什麼更好的方法呢，就是讓這件事變得有趣」。

此影片累計120萬次觀看，卻引發雙方論戰。不少人認為，珍妮這麼做實在太怪異了，「如果我媽拿這個給我，我會尷尬死的」、「我真的會離家出走」。甚至有人抨擊，「你為什麼要貼出這個，讓你的孩子難堪？」

儘管如此，仍有許多網友肯定珍妮保護兒子、預防性病，同時認知到青少年生理需求的開放觀念，「這是很棒的育兒方式，我不了解為何有些人會批評，安全總比後悔好」、「這些是青少年想要、需要但不敢要求的東西，她這麼做是給兒子一個安全的環境」。

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