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快訊／亞東醫院「今再增3人染疫」　院方證實：有陪病家屬確診

▲▼ 新北板橋亞東醫院爆發院內感染,大批民眾在急診室外排隊等候篩檢 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北板橋亞東醫院爆發院內感染 。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷、李佳蓉／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，已傳多家醫院有患者確診，其中亞東醫院更是引發院內感染。今日再傳出新增3人確診，分別為一名看護、一名病患及家屬中鏢，截至目前共計14人染疫。院方也證實此事，目前匡列醫護107人、病人及家屬225人隔離採檢，除了3名二採陽性確診，其他二採都是陰性，今下午會開始三採。

昨日有亞東醫院護理師在臉書社團「我是板橋人」發文表示，從去年疫情爆發至今，8D病房就承受著外界無法想像的壓力，「因為我們不是負壓隔離病房，醫療資源（如N95口罩）沒辦法讓我們每個人都有全套標準的配備，我們是胸腔內科病房，然而我們只配戴一般外科口罩，卻必須要站在第一線面臨各式各樣的病人。」

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原PO指出，儘管再怎樣努力避免所有感染情況發生、落實實名制、拒絕家屬探病，但仍有些人會心存僥倖，批評這些做法不通人情，甚至無視規定也要到病房探病。本土疫情爆發至今，有許多網友給予鼓勵和支持，也有許多謾罵和批評，「其實看在我們這些當事者的眼裡真的很痛心、很難過。」

原PO進一步解釋，「痛心的是，醫院在事發後對我們這些護理人員的處理方式；難過的是，覺得我們已經很努力對抗疫情，卻還是遭受外界的指責。但同時，我也很開心我們是一個合群合作的單位，大家每天都會在群組互相為彼此加油打氣！」

在昨日更新的亞東院內群聚中，原本是1名看護、8名患者，匡列者進行二採，有2名護理師陽性，昨日共累計院內感染11位，其他陰性人員也會持續隔離到期滿並進行相關採檢。

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