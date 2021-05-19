台灣疫情擴大日媒急關注！　NHK曝：疫苗接種將成一大課題

▲本土疫情急速擴大，全台各級學校19日起全面停課。（圖／記者湯興漢攝）



記者王佩翊／編譯

台灣本土疫情升溫，連續4日單日新增破百例本土案例，作為防疫優等生，台灣的此波疫情也引發國際重視。日媒《日本放送協會》就報導，在疫情持續蔓延擴大的同時，民眾是否能順利施打疫苗將成為一大課題。此外，行政院稍早證實，40萬劑的AZ疫苗即將於下午4時抵台，預計可成為台灣疫情的及時雨。

根據《日本放送協會》報導，台灣18日新增240例本土確診、2例死亡，累計死亡人數14人。同日也緊急宣布，全台各級學校自19日起全面停課，改為線上教學。此外，19日起也禁止未持有居留證的外籍人士入台。然而在本土疫情持續發酵的現在，台灣民眾的疫苗接種率仍然不到1%，僅0.9%。

▲抑制新冠肺炎疫情擴散，國軍化學兵協助消毒台北車站站前等交通要站。（圖／記者林敬旻攝）



報導稱，政府當初雖然希望能夠從海外取得2000萬劑的新冠疫苗，然而不包含下午4時抵達的AZ疫苗，至今僅取得30萬劑疫苗。先前由於疫苗副作用，因此台灣民眾施打疫苗的意願普遍較低，如今本土疫情爆發，疫苗預約施打人數瞬間暴增，目前更是暫停所有預約門診。

總統蔡英文18日表示，通過各種途徑從海外取得的疫苗未來將會陸續抵達台灣，呼籲國民無須過於緊張。另外，數家台灣廠商也已著手進行疫苗開發，預計7月底便可開始提供。不過《日本放送協會》也指出，民眾未來能否順利接種疫苗也將成為一大課題。

報導也提到，台灣自3月22日起開放醫療從業人員接種疫苗。而台灣截至目前為止取得的疫苗都是來自英國製藥公司AZ所開發的疫苗，由於AZ疫苗在全球出現多起血栓副作用案例，且當時台灣的疫情已趨於穩定，因此大大降低民眾的接種意願。

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