台大10員工陽性！仁醫「溫情喊話75字」　釣出院長親回應

▲台大醫院新大樓 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林緯平／綜合報導

新冠疫情在全台拉警報，雙北再升為三級警戒後，4天內已累積959例本土案例。今（19）日台大醫院也爆出有一名工務室同仁，採檢為陽性，同辦公室36人採檢後、已有10人陽性。對此，台大名醫施景中也呼籲「大家一定很緊張，我們要一起撐下去」！

台大內部出現有員工採檢出現陽性，為確保院區潔凈，臺大醫院自今日起即刻停止所有常規手術、新病人入院及進行門診降載，請非緊急之病人延期就診，也將進行全院同仁之普篩，直至確認所有環境採檢均為陰性。

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▲台大醫院目前門診照常 。（圖／記者屠惠剛攝）

對於疫情升溫，台大婦產科名醫施景中也在臉書發文表示，「醫院出了狀況，請大家參考新聞，近期手術可能會暫停。我的病人有安排要手術的，等院方有通知下一步應變方式，我會請助理轉達」，最後他也呼籲大眾不要緊張，「要一起撐下去」。

在施景中的貼文下，可以看到台大醫院院長吳明賢留言「確定乾淨的病人有手術須求，已經規劃癌醫做為替代醫療」。另外。施景中也針對特定婦產科重大手術的需求，向院長喊話是否能到特定病房開刀，吳明賢則回應「確實這些複雜性手術可能較難，我已經請人盤點」。