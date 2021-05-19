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台大醫院10人染疫判定「非院內感染」　拼48小時完成全院普篩

記者嚴云岑／台北報導

台大醫院工務室員工10人染疫，院方上午11時由發言人王亭貴召開視訊記者會，說明醫院處置措施。王亭貴表示，院內感染是指在住院期間得到感染，但不包括入院時即有的或已潛伏的感染。員工群聚因為感染源非醫院，而是院外進來，經了解沒有潛在性症狀，加上沒有與醫護同仁有所接觸，院方暫時判定非院內感染，但也尊重指揮中心判斷。

▲▼台大醫院門診正常 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台大醫院門診正常 。（圖／記者屠惠剛攝）

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王亭貴表示，院方在疫情爆發後，已經要求同仁有症狀都要篩檢，陰性才能上班，但不幸在36名同仁中，有10人篩檢陽性，其餘做隔離觀察14天。因為該同仁負責修繕業務，也會到各單位走動，醫院疫調會持續進行中。

台大醫院今（19）日指出，有一名工務室同仁5/18出現發燒症狀後，同日傍晚採檢陽性，已通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。目前共有36人已採檢完畢，並進行隔離。至目前為止共10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

院方指出，確診同仁其辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務，目前除該辦公室以外，亦會往前匡列7天足跡，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒，也會在48小時內幫院內員工完成普篩。台大員工8000多人，需要篩檢的有6000~7000人，只能用抗原篩選先因應，會在各科部進行，行政人員會找一兩個地方做PCR篩檢，預計30~40分鐘可以有結果。

王亭貴提到，因應院內員工確診，急診預計只收集重症，希望台北市衛生局能協助收治輕症、在急診滯留病人，能轉介到其他醫院去，詳細情形還在由副院長與台北市衛生局協調中。

因台北市有多點社區感染，王亭貴表示，院內員工也難以避免，前陣子疫情比較少，很多同仁在院內吃飯，也不會有良好隔間，現在也在研議新措施。

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