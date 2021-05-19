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放學失蹤⋯12歲少女慘淪「樹林裸屍」！噁男騎車找獵物驚悚片曝

▲▼ 俄羅斯12歲女童回家路上遭姦殺。（圖／翻攝自VK、Телеканал 360）

▲ 古什維娜回家路上遭到殺害。（圖／翻攝自VK、Телеканал 360）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯發生一起驚悚命案，一名年僅12歲的少女放學後失蹤，被發現時已經成為一具裸屍，躺在每天回家路上會經過的一片樹林，身上留有遭到性侵的痕跡，頸部還有嚴重刀傷。調查發現，一名男子跟蹤她多日，掌握她回家的路線後，侵犯後將她殺害，事發前騎車在村莊內尋找獵物的影片曝光後震驚社會。

《太陽報》17日報導，這起事件發生於下諾夫哥羅德州的巴拉赫欣斯基區，49歲男嫌馬修申（Sergey Matyushin）13日趁12歲少女古什維娜（Anastasia Guzhvina）放學回家路上行經樹林時襲擊她，性侵後持刀將她刺死。古什維娜失蹤數小時後，她的屍體才被發現，驗屍結果顯示她死於頸部多處刀傷。

附近居民向警方表示，曾看到一名陌生男性在案發現場附近騎腳踏車。馬修申騎腳踏車的畫面也被監視器拍下，隔天落網。調查發現，他乘火車來到這個村莊，騎腳踏車四處尋找獵物時看見古什維娜，接下來幾天內持續跟蹤，確認她回家的路線後犯案。

當地媒體指出，馬修申有性侵前科，2015年出獄前共服刑21年。據執法部門發言人說法，馬修申已承認對古什維娜犯下性侵，並被拘留。若謀殺罪名成立，將面臨最高15年監禁的刑責。

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