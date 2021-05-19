台大醫院10人染疫「全院普篩」　發言人籲有相關症狀別來急診

記者嚴云岑／台北報導

台大醫院工務室員工10人染疫，院方上午11時由發言人王亭貴召開視訊會議說明，院方在疫情爆發後，已經要求同仁有症狀都要篩檢，陰性才能上班，但不幸在36名同仁中，有10人篩檢陽性，其餘做隔離觀察14天。因為該同仁負責修繕業務，也會到各單位走動，醫院疫調會持續進行中。





▲台大醫院新大樓 。（圖／記者屠惠剛攝）

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院方會在很快速度做全院員工普篩，隨著疫調需要，也會對特殊環境進行調查，所有能量都要用來治療同仁，要用於保障急診安全，希望有相關症狀病人，不要到台大急診，因為可能沒有量能來處理病人，除非是比較重症的，才來醫院治療。

台大醫院今（19）日指出，有一名工務室同仁5/18出現發燒症狀後，同日傍晚採檢陽性，已通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。目前共有36人已採檢完畢，並進行隔離。至目前為止共10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

院方指出，確診同仁其辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務，本院目前除該辦公室以外，亦會往前匡列7天所有行蹤，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒。

為確保院區潔凈，本院自今(19)日起即刻停止所有常規手術、新病人入院及進行門診降載，請非緊急之病人延期就診，也將進行全院同仁之普篩，直至確認所有環境採檢均為陰性。

台大醫院表示，衝擊醫療量能，實屬不得已，也請大眾容許讓我們有時間處理，確保本院後續能有個安全的環境為台灣人民服務。