奧運國手「上空倒立」兒子跪趴狂吸奶！　網卻罵翻：發文吸讚數？

▲澳洲雪板國手布萊特（Torah Bright）曾獲得冬奧金牌。（圖／翻攝自IG／torahbright）

記者張寧倢／編譯

澳洲知名女子運動員布萊特（Torah Bright）曾在2010年、2014年冬季奧運分別奪下單板滑雪女子半管金牌與銀牌的傲人成績。不過，布萊特日前在個人IG上傳的照片中，她僅穿著一條緊身內褲，以全身倒立的姿勢哺乳，而10個月大的兒子則全身光裸地跪趴在草地上喝奶，沒想到這張照片卻引發了爭議。

▲奧運選手布萊特常在IG上傳家庭生活日常，偶爾也會發布幾張哺乳的照片。（圖／翻攝自IG／torahbright）

根據《每日星報》報導，布萊特是澳洲最有成就的冬季奧運選手，不僅2010年在女子個人半管項目奪得金牌，2014年也再度獲得銀牌的好成績，布萊特2015年9月與同為單板滑雪選手的湯森（Angus Thomson）再婚，兩人育有一名10個月大的兒子Flow，布萊特常透過IG分享自己的家庭生活，還帶著Flow在草地上初次嘗試滑板。

然而，布萊特16日上傳多張照片慶祝她與兒子的第一個母親節，但其中一張哺乳照卻引來網友撻伐，照片中的她只穿著一件內褲、上身光裸，以穩定的姿勢倒立在草地上，10個月大的兒子則以四肢跪趴的姿勢吸著母親的乳汁，布萊特發文寫道，成為母親之後釋放了我內心某些精神上的東西，這是非常原始、原生、激烈而純粹的。

▲布萊特最新上傳的哺乳照卻引發一陣風波。（圖／翻攝自IG／torahbright）

布萊特文中也提到，「無論現在還是未來，我都將為所有的母親祈禱，希望她們的聲音能被聽見，請尊敬、尊重和鼓勵她們相信自己的直覺。」澳洲雜誌《Body and Soul》稱讚這張照片相當迷人，布萊特就像是《神力女超人》電影主角，但部分網友並不領情，覺得布萊特上傳倒立哺乳照只是為了「吸讚數」，照片的內容似乎沒有必要與大眾分享，甚至認為這是不負責任的行為。

▲布萊特認為每個母親都有自己的育兒方式，沒有對錯之分。（圖／翻攝自IG／torahbright）

有網友留言，「我不知道該如何表達我的不安」、「我就不懂為什麼要為了吸引別人注意而把妳做的每件事情都拍下來」、「我第一個想法就是『為什麼？』我知道這是自然且美的事物，但就像我不會把第一次單腳站立的事情拍照上傳一樣，這不需要發文。」

不過也有很多人留言表態支持布萊特，「這又不會怎樣，她身材很好，而且並沒有讓孩子陷入危險之中」、「積極正向的奧運選手、妻子和母親，請妳忽略酸民」。後來布萊特也坦承，這些負評讓她很傷心，但她仍發文表示，母親們應該成為彼此的啦啦隊，擁抱每個人的「怪異」，雖然做法各不相同，但沒有對錯之分，母愛是純潔的，希望大家在為人母的同時找到快樂。

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