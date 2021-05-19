3大醫學中心「急診被塞爆」搶篩檢！台大10員工陽性、北榮湧300人

記者嚴云岑、趙于婷、李佳蓉／台北報導

台灣4天以來累計本土確診個案已達959人，民眾恐慌湧入各醫學中心急診要求快篩，讓醫護人員疲於奔命，一整天忙到沒吃飯、累到扶桿撐腰，其中包括台大醫院、新光醫院及台北榮總皆傳出急診快篩人數爆量，只能緊急調派人力支援。指揮官陳時中昨（18）日疾呼，醫學中心量能珍貴，輕症者會被要求移出，以收治與性命相關的重症者身上，降低致死率，提醒輕症者勿前往醫學中心。

▲台大醫院傳出有員工確診，目前已有10人採檢陽性。（圖／記者屠惠剛攝）

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台大醫院員工確診「已有10人陽性」 即起停止手術、收新病人

台大醫院院長吳明賢昨日才發公開信替同仁打氣，卻遭不具名醫師爆料，會發公開信是因為院內患者篩出陽性，當時指揮中心專家小組召集人、台大副校長張上淳也解釋，台大醫院收治超過百例確診個案，都是急診就診或要求篩檢陽性之後收治，駁斥院內感染一說。

今早台大醫院證實，一名工務室同仁5/18出現發收症狀後，同日傍晚採檢陽性，已通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清消，共有36人已採檢完畢，並進行隔離，至目前為止共10人陽性，據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

院方指出，確診同仁其辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務，本院目前除該辦公室以外，亦會往前匡列7天前行蹤，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒。

為確保院區潔凈，該院自今日起即刻停止所有常規手術、新病人入院及進行門診降載，請非緊急之病人延期就診，也將進行全院同仁之普篩，直至確認所有環境採檢均為陰性。因衝擊台大醫療量能，實屬不得已，也請大眾容許有時間處理，確保後續能有安全環境為人民服務。

▲新光吳火獅紀念醫院。（資料照／記者周宸亘攝）

新光醫院一天湧250人急診採檢，加強管制動線、人員分配

新光醫院副院長洪子仁表示，雙北剛開始進入第三級警戒，確實民眾一開始不清楚，有症狀、沒症狀都往各醫院急診去擠，有不少民眾經過急診醫師評估後，會建議轉往快篩站篩檢，現在民眾也漸漸瞭解沒有症狀，不要擠到大醫院，如果有地緣性、有收到通知簡訊，應該先到政府成立的快篩站採檢。

而在目前新光採檢量，洪子仁說，以前疫情趨緩的時候，一天大概1～2人採檢，華航諾富特發生後，一天大概20～30人，出現社區感染後，平均一天200～250人急診採檢，院內目前也持續加強管制動線和人員分配。





▲台北榮總外觀 。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

北榮每天收300人篩檢！爆量比過去多10倍

台北榮總急診部主任徐德福表示，在承平時期每天採檢量約20～30例，升為三級防疫警戒後，每天超過300例，昨天雖然有略減，但仍有250例，比過去增加10倍之多。目前急診每天都有1～2名醫師採檢，2位醫師評估與開檢驗通報單，護理師則分3組，一組2在急診戶外進行檢傷分類，但急診公用仍為處理及重症病患，希望中央能廣設篩檢站幫忙分流。