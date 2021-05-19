桃園宮廟「發COVID-19藥方」與眾生結緣！長輩心動　他傻：已檢舉

▲原PO提醒大家，不要相信沒有根據的消息。（示意圖／記者饒瑞園攝）



記者施怡妏／綜合報導

近日新冠肺炎本土案例暴增，6天本土病例已破千例，搞得大家人心惶惶，許多人紛紛報名施打疫苗，沒想到桃園某宮廟竟然在發放防COVID-19的藥方，在LINE群組上發出此消息，歡迎大家來現場免費索取，消息一出引起網友們狂喊「檢舉」，原PO也補充，已經向桃園衛生局通報了，希望大家別亂信這些消息。

一名網友在PTT發文，家中長輩收到一則LINE訊息，桃園某宮廟免費開放，索取防COVID-19的藥方，訊息內容寫道「上帝爺公所賜之藥方已經到廟裡，要與眾生結緣，此藥方式預防新冠病毒，防疫抗煞，提供慎信大德結緣，歡迎索取」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO已向桃園衛生局檢舉。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，長輩看到後很心動，想前往宮廟領取，「一直提醒減少非必要外出，但長輩很想出門去領取，台灣是不是真的靠神明就可以撐過這關了？」原PO也表示，已經通報桃園衛生局，也希望大家可以提醒身邊的長輩，不要相信這些消息，也不要出門亂跑。

許多網友看到消息後，都覺得很瞎，提醒民眾不要相信，「檢舉到這間公廟破產」、「這還不抓？」「到底是哪些低端在信這個」、「符水吧」、「這個已經違反藥事法可以檢舉」、「這真的有夠白癡」、「宮廟討人厭就是這樣」、「諾貝爾醫學獎應該要頒給他們」。