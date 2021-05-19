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營區塞600名雙北人！女友淚「吃飯擠爆沒隔開」：有好幾個發燒了

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／翻攝自國防部發言人粉絲專頁）

記者曾筠淇／採訪報導

新冠肺炎本土疫情延燒，雙北升至三級警戒，禁止室內5人、室外10人以上集會的聚會。當兵雖是義務，但因疫情升溫，讓不少學兵相當憂心，認為營區擠了600多個雙北人，都還沒掌握好足跡就急著收假，且吃飯還是200個人一起吃，「沒有梅花座」，很害怕自己成為接觸者甚至確診者。

日前就有網友在Dcard上發文表示，幾百名學兵來自各個地方，每次收假從各地回營，實在很容易成為防疫破口，加上軍中的活動方式和範圍有限，所以沒辦法落實完善的防疫措施。

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▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲不少人替男友發聲。（圖／翻攝Dcard）

原PO無奈稱，宜蘭金六結營區和五股憲訓人員大多來自疫情嚴重的區域，只要有一個人染疫了，高機率會造成大規模的擴散。她坦言，疫情這麼嚴重，至少先讓大家處於安全的環境，就算延後收假、延後退伍也無妨。

貼文一出，不少網友都表示，「關西也傳出有人的爸媽確診，自己還回去部隊裡，役男的生命救不是生命嗎」、「上禮拜回去我全程戴口罩睡覺，都被傳染感冒了」、「打1985、打給旅長都沒用」、「當兵真的很容易形成一個大毒窟，根本不知道鄰兵假日的行蹤」。

▲▼ 。（圖／網友提供）

▲女網友曾寄信說明心中憂慮。（圖／網友提供）

此外，有一名女網友向記者爆料，她的男友是五股憲訓中心役男，整個營區有600多個雙北人，疫情爆發後，都還來不及掌握足跡就急著收假，不論是女友們或家人，其實都有打1985、1922說明心中不安，但最後卻無果。

「裡面吃飯是600人共用餐廳，假日說會分流，結果禮拜一吃飯沒有梅花座，也還是有將近200人一起吃。」女網友憂心說道，200個人緊鄰吃飯，這樣根本就是群聚，而且除了用餐外，還共用浴室，睡覺也是超過5個人一起睡，只能戴口罩自保。

▲▼ 。（圖／網友提供）

▲左為當兵中的男友，右為男友媽。（圖／網友提供）

女網友透露，男友所在的營區中，還有一個人去過萬華卻未通報，17日才送醫篩檢，「代表禮拜日收假的時候，軍營沒有看細胞簡訊、沒有看他們APP足跡。」她焦急說道，女友群（疫男女友群組）的人都很害怕，她也是每天一直哭，明明上週收假前就有人發燒送醫，且還有人有接觸史，但卻得到漠視。

▲▼ 。（圖／網友提供）

▲有學兵去過萬華卻沒有說。（圖／網友提供）

女網友說，有其他役男的女友曾發文求助，但卻遭嗆這些人只是「想逃兵」，讓她難以接受，「就剩兩個禮拜多，為什麼要面對這種事！」

女網友也貼出男友和男友媽的對話截圖，表示營區內「已經好幾個發燒去醫院了」，但是大家吃飯依舊擠在一起，「盛飯、湯匙都還會一起用到。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

▲網友罵聲一片。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

面對學兵們的不安，國防部發言人曾發文表示，各部隊的訓練仍會照計畫執行，「各單位加強個人防護，並落實分艙分流等防疫作為。」

不過，貼文底下仍是罵聲一片，不少網友直指「餐盤用完還不是廚房隨便洗一洗就拿出來給下一個人用？油漬都清不掉怎麼能做到確實『消毒』」、「希望宜蘭金六結比照台中成功嶺義務役實施在家自主管理」、「假設一個人染疫了，在營區這種封閉的地方，高機率會造成大規模的擴散」、「在部隊裡根本無法實施室內5人、室外10人的防疫距離」。

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