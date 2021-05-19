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他批「實聯制沒人盯」只做表面！網搖頭揭下場：亂填只會害到自己

▲▼QR Code,實聯制。（圖／記者蔡文鈴攝）

▲實聯制是保護自己，民眾別僥倖心態。（圖／記者蔡文鈴攝）

記者黃可昀／綜合報導

現在去哪裡都要掃QR code或手寫資料「實聯制」，店家大多是放在門口給客人自行填寫，不過客人是否有輸入真實資料，或是成為漏網之魚，這些店員都無法確認，不禁讓人懷疑實聯制的執行成效，一名網友就直言，「實聯制是做表面的吧？」

原PO在PTT表示，假設客人今天沒有如實填寫，姓名或是電話都亂填，店家也不會知道，完全是自由心證，他認為政府如果想徹底執行實聯制，「應該強制限定店家多分配一個人力，在門口登記證件才准進入。」

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他指出，如果沒有強制力很難落實得徹底，給民眾自己填寫實聯制反映出3個問題，第一是政府不願意補助店家，多分配人力盯著客人填實聯制；第二是店家寧願把人力放在收銀，加速結帳效率；第三則是可能會有僥倖的客人，反正沒人盯資料就隨便填。

▲▼侯友宜視察四大超商執行實聯制，以及取消內用、一律外帶作為。（圖／新北市政府提供）

▲有如實填寫，和確診者有接觸實才會收到通知。（圖／新北市政府提供）

網友表示，實聯制的初衷除了了解確診者足跡，也幫助政府匡列接觸者，假設自己有和確診者足跡重疊就會收到通知，所以實聯制是在保護自己，不照實填寫最後是害到自己，「有人得了連絡不到你，你家的事嘻嘻」、「沒差阿，你亂填到時無法第一時間通知你與確診者第一時間接觸，害到自己身邊的人，到時再來怪政府阿哈哈哈」、「亂填只會害到自己沒被通知，這種人就交給病毒淘汰」、「實聯是保護你，你曾接觸確診才聯絡得到。」

另一名網友也回文指出，「實聯制就跟汽車安全帶很像，明明是保護你的」，不繫或是亂繫安全帶只會把自己推入險境，實聯制的目的是為了在必要時刻政府能快速找到你，姓名其實不是關鍵資訊，確實填寫手機號碼比較重要。

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