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清冠一號配方瘋傳！中醫師警告「沒病亂吃超傷身」　別以為是護身符

▲▼ 中藥,中藥房,抓藥 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲清冠一號配方在網路上瘋傳，中醫師電話都被打爆。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導

台灣本土確診數已破千例！昨日（18）報出喜訊，國內研發的抗疫中藥「清冠一號」衛福部也緊急授權，最快本週可核發臨時藥品許可證。不少心急的網友已開始打聽配方，甚至已有成分劑量表在LINE群組瘋傳，中醫師診所電話也被民眾打爆，對此，吳明珠強調：「民眾沒病亂吃，加上本身若又屬於虛寒體質者，可能因此傷身。」

中醫師吳明珠接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，清冠一號的成分大多為清肺、清熱及解毒「寒性重」的藥材，若民眾已經染疫，當然得接受中西醫師治療，但畢竟其為固定的處方及劑量，若民眾因憂心而沒病亂吃，加上本身又屬於體質虛寒者，可能因此傷身，導致腹瀉、白帶增加等症狀。

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因此吳明珠提醒，清冠一號基本上是針對肺部發炎症狀的藥材，民眾若要預防，必須將藥材成分、劑量經過調整，可搭配補氣、增強免疫力之配方，尤其對於肺部而言，藥材太寒太熱都不適合，所以最好先諮詢醫師，對症下藥。千萬別因病急亂投醫，認為萬無一失，反而越吃越糟糕。

中醫治療新冠肺炎處方。（圖／記者趙于婷攝）

▲中醫治療新冠肺炎處方，醫師呼籲沒病者別亂吃。（圖／記者趙于婷攝）

中醫師陳峙嘉昨日也在粉專PO文，「清冠一號突然又爆紅了，很多人問我有沒有效，嗯…不管我回答什麼，現在中藥行應該已經大排長龍賣到缺貨了吧？」他強調，清冠一號為用於「治療」新冠輕症的用藥，「你沒染疫，吃幹嘛？如果你已經染疫，在那邊排隊幹嘛？快去醫院好嗎？」

陳峙嘉接著說，清冠一號的成分為明代古方「荊防敗毒散」加減而成，而新冠的主要表現為風邪入內化熱，簡而言之，新冠是感冒（風邪）的一種，中醫可以治療感冒（風邪）。而清冠為處方用藥，必須經由醫師診斷才能開立處方，不要自己當醫師亂買。

陳峙嘉也提醒，新冠病症千變萬化且傳播迅速，「我不相信同一個方可以治療所有的病人，隔壁老王吃了有效，你吃了未必有效。」仍要找中醫師診斷，加減適合你的藥方，才能提高有效率。最後他仍呼籲，「正氣存內，邪不可干」預防勝於治療，想要對抗新冠肺炎，要先將正氣養足。

▲▼順天堂「清冠一號」通過衛福部緊急授權。（圖／取自順天堂官網）

▲順天堂「清冠一號」通過衛福部緊急授權。（圖／取自順天堂官網）

中醫師《迪化街中藥王子-游士德》也指出，清冠一號為國家中醫藥研究所所研發的治療輕型傳染性肺炎之藥品，「這是治療劑！不是預防保健品，喝了不代表不會被傳染」；再者，藥品需要通過審核領有藥證，並通過嚴格CGMP製程出丞藥，目前台灣市場還未有此產品。

游士德說，「千萬不要以為這是護身符！」最重要的還是戴好口罩、保持距離、沒事不要趴趴走才是上策。

清冠一號可以自行買來服用嗎？中醫師詹美卿回應「不可以喔！」由於這是醫師處方簽，需經過醫師診斷才可開立，因此不能在市面上自行買來吃。至於是否能「事先吃來預防」？她也解釋當然不可以，沒有症狀為什麼要吃藥？吃了也沒有幫助，正常作息、飲食、提升免疫力才是最重要的。

中醫師全聯會昨日也發布新聞稿說明，清冠一號是由國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師、三軍總醫院等數家醫學中心合作實證，已確定能有效治療新冠肺炎。但清冠一號是中醫師處方用藥不得私售，民眾須至中醫院所經醫師診斷後取藥。基層診所部分，可以提供免疫調理等中醫服務，至於新冠肺炎確診者，仍須依政府醫療分級措施診斷治療。

中醫師全聯會強調，清冠一號屬於中醫師處方，須經中醫師診斷病情後，始可調劑給藥，「民眾不可至坊間藥房、網路、其他通路自行取藥」，以免誤服不當藥物而受害，業者若自行販售清冠一號處方予民眾，已違反藥事法並涉犯密醫等罪，敬請遵守法律。

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