驚悚影片曝！巴西歌手「約辣模3P」怕妻抓姦躲陽台　腳滑摔5F慘死

▲MC Kevin和貝札拉（左）新婚3星期就偷吃辣模多明奎絲（右）。（圖／翻攝自推特、MC Kevin IG）



記者張方瑀／綜合報導

巴西歌手23歲男歌手凱文（MC Kevin）才剛新婚3個禮拜，就找朋友跟辣模開房間準備來場3P。結果就在三人來到高潮之際，突然有人急促敲門，凱文害怕是妻子來捉姦，所以就跑到陽台準備爬下樓；沒想到凱文竟重心不穩，直接從5樓陽台重摔落地，血流滿地當場身亡。

根據《每日郵報》報導，凱文16日和他的歌手朋友馮特尼拉（Victor Fontenelle）在里約熱內盧的布里薩巴哈酒店（Brisa Barra Hotel），認識了26歲辣模多明奎絲（Bianca Domingues），當晚兩人就邀請她到房間，準備在豪華套房內來場3P。

沒想到就在三人來到高潮之際，突然聽到急促的敲門聲，凱文害怕是自己的妻子、33歲的律師貝札拉（Deolane Bezerra）來抓姦，所以就立刻跑到陽台，多明奎絲則跑到另一間房間躲起來。結果，凱文當時想要沿著欄杆從5樓爬到1樓，卻突然重心不穩，腳一滑直接重摔落地，血流滿地當場身亡。

▲凱文重摔慘死。（圖／翻攝自推特／@mauriciojmss）



多明奎絲說，她當時不斷打電話、傳訊息給凱文，但是都沒有回應，才發現凱文已摔落到1樓泳池旁。從曝光的影片可以看到，凱文渾身是血倒在大理石地面上，周圍的民眾慌忙說著，「他還有呼吸，快點叫救護車。」但凱文緊急送醫後仍不治身亡。

他的妻子貝札拉在IG上傳了一張凱文下跪求婚的照片並寫道，「你離開了我，帶走了我的一部分，你總是帶給驚喜...我等了33年才得到幸福，你卻拋棄了我？你就這樣離開，實在是太不公平了！」

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