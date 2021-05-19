三星、LG、SK高層隨行訪美！美韓料簽「疫苗合作」備忘錄　半導體投資有譜

▲文在寅19日下午將啟程前往美國華府，開啟5天3夜訪美行程。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅將於今（19）日下午啟程前往美國華府，進行5天3夜的訪美行程，預計美東時間19日下午抵達，此次訪美受到美國總統拜登邀請，預計除了拜會眾議院議長裴洛西、會晤美國副總統賀錦麗，更將與拜登展開美韓元首峰會，屆時除了北韓（朝鮮）問題，將商議新冠疫苗支援與合作、在美半導體投資等，三星電子、LG集團、SK集團高層隨行出訪。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《東亞日報》，文在寅是繼日本首相菅義偉之後，拜登就職以來會晤的第二位國家元首，全球新冠毅情嚴峻，此次訪美將大幅縮減隨行人員，包括文在寅之七、南韓第一夫人金正淑也決定不跟隨出訪。

依據青瓦台公開的行程，當地時間19日下午到達華府後，20日上午將參謁阿靈頓國家公墓，下午前往美國議會拜見眾議院議長裴洛西，21日上午前往白宮會晤賀錦麗，下午與拜登進行美韓元首峰會，並於會後舉行共同記者會。

另有消息指出，目前正全力安排文在寅於22日下午前往亞特蘭大造訪南韓電池大廠SK Innovation在當地的工廠。

▲南韓SK Innovation在美國喬治亞州投資建設電動車電池工廠，預計2021年完工。（圖／達志影像）

南韓在收購新冠疫苗與疫苗抵韓上面臨困境，因此美韓兩國疫苗合作也成為此次峰會的談論焦點，文在寅可能向拜登爭取美國對於南韓的疫苗支援，或是要求將南韓打造為亞洲生產疫苗的核心基地之一，授予南韓生技藥廠專利代理生產疫苗。

消息指出，美韓兩國可能將推動簽署「疫苗交換」的備忘錄（MOU），南韓優先取得美國剩餘的疫苗，之後再償還給美國。

全球在半導體取得上面臨短缺，為求確保半導體供應鏈，此次美韓峰會上將討論半導體、電池等企業在美國增設工廠與投資等議題，三星集團、現代汽車、SK集團、LG集團等南韓4大企業目前正全力檢討在美投資，規模預估達40兆韓元，相關的投資計畫細節也可能在峰會前後發佈。

而根據南韓財經界的消息，SK集團會長崔泰源、三星電子副會長金奇南、SK海力士（半導體）副會長朴正浩、LG Energy Solution（電動車電池大廠）社長金鍾現、SK Innovation社長金準（김준，音譯）、三星生物製藥代表理事社長約翰•林（존림，John Rim）、SK Bioscience社長安宰鏞、現代汽車社長孔泳云將會跟隨文在寅一同訪美，為南韓生技、電池、半導體產業巨擘。

▲南韓SK有代理生產AZ與諾瓦瓦克斯疫苗，圖為文在寅今年1月視察慶尚北道安東市藥廠。（圖／達志影像）

據悉，三星電子正推動在美國德州奧斯汀縣的半導體設廠計畫，投資規模達20兆韓元以上；SK海力士副會長朴正浩與美國當地企業推動合作方案；三星生物製藥代表理事社長約翰•林則是與新冠藥廠默德納接洽，可能將於近期簽約，發佈代理生產疫苗計畫；SK Bioscience則是與諾瓦瓦克斯洽談。

另外，南韓是否會呼應美國的要求，加入以牽制中國為目的的「四方安全對話」（QUAD），與美、日、印、澳4國合作討論尖端技術研發與智慧財產權保護，可能也是此次美韓元首峰會上討論的議題之一。

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