哈利自爆「承受痛苦折磨」　暗批父親教養方式！新節目談心路歷程

英國哈利王子近日接受數場採訪,高調討論自己的心理健康問題,甚至自曝王室生活陷入「痛苦與折磨」的循環,暗批父親查爾斯王儲(Prince Charles)教養方式。他將與美國知名脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)共同製作紀錄影集《你看不見的我》(The Me You Can't See),談論對抗心理疾病的心路歷程,並且致力去汙名化。

哈利在播客節目上形容,王室生活就像1998年電影《楚門的世界》(The Truman Show),或者被關在動物園裡。雖然他強調無意責怪任何人,「但在養育子女方面,如果我經歷某種形式的痛苦與折磨,那是因為我的父親或父母或許也曾經歷過……我將確保自己打破這個循環,不再將它傳遞下去」。

CNN等外媒報導,哈利與歐普拉將在《你看不見的我》中,邀請歌手女神卡卡(Lady Gaga)、演員葛倫.克蘿絲(Glenn Close)、NBA馬刺隊球星德瑪爾.德羅展(DeMar DeRozan)等名人,公開談論對抗心理疾病的經歷。

哈利和歐普拉談及污名化議題時指出,患者往往被貼上「瘋了、失去理智、沒辦法保持冷靜」等標籤。哈利說,「接受幫助的決定,不是軟弱的表現,在今天的世界裡,比起以往任何時候都更是力量的表現」。

根據哈利、梅根創辦的慈善機構Archewell官方網站,此節目「旨在替一項遭到高度誤解的主題去汙名化,給予觀眾希望,讓這些人知道,他們並不孤單」。

