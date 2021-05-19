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醫護妻上班15時up「半夜緊盯訊息」！　他心疼：從沒聽過一句怨言

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲醫護人員從早忙到晚。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情升溫，各大醫院急診室忙到焦頭爛額，一名男網友表示，老婆是醫護人員，平常早上會家做好早餐，下班後還會回家處理晚餐、幫小孩看作業，但現在疫情爆發，老婆一早出門，到晚上11點都還沒回家，就算下班回家或是休假，都還要緊盯公司的訊息，雖然辛苦，但卻沒有聽到老婆說過一句怨言。

男網友昨（19）日晚間11點在臉書「爆怨2公社」發文，老婆平常工作不算輕鬆，但因為少數人疏於防疫及隱匿疫情，導致疫情爆發，「知道嗎？ 我老婆現在還沒回到家！還沒回到家！不知道幾點才能回到家！我甚至不知道她們吃了沒有？安全是否？」

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他心疼表示，就連半夜或是休假時間，老婆都要緊盯著手機，就怕錯過醫院傳來的訊息，使工作很辛苦，卻從沒聽過老婆說過一句怨言，但緊張的高壓情緒，以及身心的疲累是毫無掩飾也無法掩飾。他也很貼心的做起家事，希望老婆在家可以好好休息，不用擔心家務事。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO心疼老婆。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

他指出，因為停課的關係，家中的兩個小孩可以拜託阿嬤照顧，「在淚眼奪眶十八相送接回鄉下避難的場景有多心酸」，希望大家可以做好防疫戴上口罩，「敬所有醫護人員、防疫團隊，您們真的辛苦，有您們真好，老婆加油，大家加油，台灣加油！」

貼文一出，網友們也留言向醫護信心喊話、加油打氣，「辛苦了，謝謝您！的付出希望早日結束疫情回家團圓」、「你老婆辛苦了！所以這段時間你要多分擔她的家務事，多幫幫她」、「真的很謝謝所有的醫護人員及第一線人員，您們辛苦了！」

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