屁股壓制！101kg胖妻暴怒「坐老公頭上」逼道歉　尪當場窒息慘死

So shocking. 由 The Sun 發佈於 2021年5月18日 星期二

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯新庫斯內次（Novokuznetsk）發生一起離奇命案，45歲的塔亞娜（Tatyana O）體重達到101.6公斤，某次和丈夫艾達（Aidar）吵架，竟一屁股坐住對方頭頸部，逼迫道歉。儘管她不斷聽見哀求慘叫，卻仍不願起身，最後竟導致老公當場窒息慘死。

根據《太陽報》等外媒報導，夫妻倆當晚都有飲酒，且塔亞娜還喝了不少。她與老公吵架後，「想要讓丈夫冷靜下來」，竟直接坐在對方頭頸部上，雙腿同時猛力壓制，讓先生無法起身。

Man 'strangled to death by 16st wife's buttocks' as she made him 'beg for forgiveness' https://t.co/WiL1Hj33Bl — Daily Star (@dailystar) May 18, 2021

2人的女兒聽見爭執聲，趕緊跑進房間查看，發現父親臉朝下被壓在床上，嚇得奪門而出，向鄰居求助。一位住在附近的婦女進門查看，卻認為這是家庭糾紛，不願介入。

塔亞娜稍後發現老公失去生命跡象，嚇得放聲尖叫，那位鄰居才又跑回來，通報救護車。儘管如此，亞達仍被醫護宣告當場死亡。根據驗屍報告顯示，他的臉部被壓在床墊上，死於「呼吸道系統阻塞導致的窒息」。

初審中，塔亞娜被認定沒有殺人意圖，過失殺人罪名成立，謀殺指控撤銷，但須進行18個月勞動服務，並且支付新台幣8萬元左右的賠償金額。但是，俄羅斯聯邦偵查委員會（Investigative Committee of Russia）本周宣布，將對她提出新的謀殺指控。

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