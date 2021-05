屁股壓制！101kg胖妻暴怒「坐老公頭上」逼道歉　尪當場窒息慘死

記者吳美依/綜合外電報導

俄羅斯新庫斯內次(Novokuznetsk)發生一起離奇命案,45歲的塔亞娜(Tatyana O)體重達到101.6公斤,某次和丈夫艾達(Aidar)吵架,竟一屁股坐住對方頭頸部,逼迫道歉。儘管她不斷聽見哀求慘叫,卻仍不願起身,最後竟導致老公當場窒息慘死。

根據《太陽報》等外媒報導,夫妻倆當晚都有飲酒,且塔亞娜還喝了不少。她與老公吵架後,「想要讓丈夫冷靜下來」,竟直接坐在對方頭頸部上,雙腿同時猛力壓制,讓先生無法起身。

Man 'strangled to death by 16st wife's buttocks' as she made him 'beg for forgiveness' https://t.co/WiL1Hj33Bl