福島第二核電廠被爆出現「嚴重安全漏洞」！　東電尷尬拒回應

▲福島第二核電廠也被驗出有安全疑慮。圖為福島第一核電廠。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

東京電力公司柏崎刈羽核電廠先前多次發生重大管理與安全事故，因此日本原子能規制委員會決定徹查全國所有核電廠。在調查過程中，位於福島縣的福島第二核電廠被發現出現安全漏洞。據悉，相關問題與柏崎刈羽核電廠相同，但東電暫時不願對此進行回應。

根據《日本放送協會》報導，東京電力公司的柏崎刈羽核電廠2020年曾先後發生恐怖份子入侵導致多數設備遭到毀損、員工違反規定進入中央控制室的事件。日本原子能規制委員會認為該核電廠的反恐安保政策出現嚴重漏洞，4月對東京電力公司下達行政處分，要求徹查全日本的核電廠，以防有類似事件再度發生。

在調查過程中，日本原子能規制委員會發現，福島第二核電廠在反恐對策上同樣出現漏洞。儘管嚴重程度不及柏崎刈羽核電廠，但存放重要設備、入場應該受到管制的「防護區域」卻出現出入管理問題。

對此，東京電力僅表示，「由於事關核電防護，因此現階段暫時不方便進行回應。」原子能規制委員會19日將會針對此問題進行討論，並對東電進行評價。

另一方面，日本原子能管制委員會4月14日才正式決定，由於東京電力公司位於新瀉縣的柏崎刈羽核能發電廠有安全疑慮，因此發出禁止重啟的行政處分命令，而這也是管制委員會首度針對商業運轉的核電廠發出行政處分命令。東電必須暫停將新燃料運入柏崎刈羽核電廠，且無法將燃料填裝至核子反應爐。而管制委員會也要求東京電力需在9月前針對原因探究與預防矯正措施提交報告。

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