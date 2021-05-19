6個月內「78確診者」在家死亡！日本醫療緊繃...3萬人等不到病床

▲日本醫療資源不足，導致有許多輕症患者只能在家中療養。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本疫情持續升溫，由於確診人數過高，醫療資源無法消化大量新冠病患，因此無症狀或輕症的患者通常都會被要求暫時在家隔離休養，然而根據《共同社》統計，光是2021年就已經有高達78人是在家中以及隔離設施療養或是等待住院時，病情急速惡化後病逝。

根據《共同社》截至17日的統計，日本的醫療資源緊迫，導致各醫療院所病床緊張，許多確診者因症狀輕微或無症狀，只能暫時留在家中與隔離設施休養，或是等待空床入院才能住院治療。而這樣的情況也導致部分患者未能在第一時間接受適當治療，進而引發病情惡化，甚至死亡。

據統計，包含北海道、櫪木、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、廣島以及福岡等14個都道府縣，光是2021年就有78人因等不到病床就病逝，其中有77人是在家中休養或等待住院，1人是在隔離設施中死亡。

該數據中，兵庫的死亡人數最高，為29人，其次分別為大阪的20人、東京10人以及神奈川的5人。從年齡段來看，高齡者居家進行治療或等待住院時最容易發生病情惡化。兵庫就有19名80歲以上年長者，因來不及適當接受治療導致死亡。

另一方面，京都5月有一名身體狀況正常的20多歲男性，他在染疫後曾要求住院治療但未獲批准，怎知就在確診的4天後，病情急速惡化，病逝家中。

厚生勞動省表示，截至12日以前，全日本居家療養的新冠病患高達3萬4537人，其中疫情最為嚴重的大阪占最多，有高達1萬5031人，是整體的4成多，遠遠超過排名第二的愛知縣的2914人。