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幼兒園停課！媽醫院上班「單位剩1人」　老師秒答應輪流幫顧童

記者黃翊婷／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，全台各級學校停課至28日，公私立幼兒園也停止到校上課。一名在醫院上班的媽媽18日在臉書「爆廢公社」PO出一張暖心的對話截圖，感謝老師們在得知家庭狀況後，立即答應輪流幫忙照顧孩子，「當下真的快哭了。」

▲妹妹,畫畫,幼兒園,女兒,小孩,學習,教育。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲幼兒園停課對雙薪家庭的家長衝擊很大。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

原PO提到，18日下午接到幼兒園通知，說是從19日起全面停止上課，那瞬間真的是晴天霹靂，「我也很想請假照顧孩子，但單位人力僅剩我一人，疫情爆發後更是徵不到人力」，由於她和丈夫都要上班，抽不出空，公婆年紀大了，又住在外縣市，方便的時間也對不上，這才決定向幼兒園求助。

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對話中截圖中，原PO先是向老師們道歉，並表明家中真的沒有人可以接手照顧小孩，老師僅詢問一句，「請問媽媽托育日期是19日至28日，每天都會到嗎？」獲得肯定答案之後，便馬上答應幫忙照顧小孩。

幼兒園停課！媽醫院上班，老師答應輪流幫顧小孩。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO與老師的對話內容。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

「真心感謝學校老師願意收托孩子，沒有因為媽媽在醫院上班而拒絕，當下真的快哭了。」原PO坦言，原本已經做好可能要帶著孩子上班的打算，幸好老師們願意協助，犧牲陪伴自己孩子的時間輪流出來上班，「真的很感謝，也非常抱歉造成困擾。」

其他網友看完文章，紛紛留言大讚老師們的熱心，並提醒原PO做好個人防疫措施，「在醫院上班真的很難請假，人力已經不足了，我也不敢請，真的非常感謝所有伸出援手的親友跟老師」、「真心認為醫護人員需要國家、社會強大的後盾」、「在醫院上一定要保護好自己，才能保護好孩子，加油」。

▼原PO臉書全文。

幼兒園停課！媽醫院上班，老師答應輪流幫顧小孩。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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