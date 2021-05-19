巴西前外長出席新冠肺炎真調會　否認反中言論：我從未說謊

▲巴西前外交部長艾拉烏喬今年3月離職。（圖／翻攝自推特「@sensacionalista」）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電

巴西前外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araújo）今天出席國會新冠肺炎真相調查委員會聽證會，否認在他任職期間做出反中言論，導致巴西與中國的關係進一步交惡。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行在巴西超過43萬人死亡，參議院設立新冠肺炎真相調查委員會，調查疫情下政府行動是否失當及失職。

中國是全球藥品和醫療用品主要生產國和原物料供應國之一，包括在巴西生產新冠肺炎疫苗的活性藥物成分。但總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與其他政府官員做出令中國不快的發言，被指為北京在批准出口活性藥物成分的問題上刁難巴西。

真調會主席阿濟茲（Omar Aziz）指稱艾拉烏喬曾經撰文暗喻新冠肺炎大流行的目的是恢復共產主義，並使用「中共病毒」一詞。他並告誡艾拉烏喬不要說謊。

艾拉烏喬表示自己從未說謊，他指的是「意識形態病毒」，而非冠狀病毒，「我的文章不是關於中國，也沒有任何反對中國的內容」。

艾拉烏喬今年3月離職。他在真調會承認因國會施壓的緣故，被波索納洛要求離職，當時國會議員對巴西與中國的摩擦感到不安，認為艾拉烏喬的行為損害了兩國關係。

阿濟茲也提及去年艾拉烏喬在推特回應中國駐巴西大使的事件，波索納洛的兒子、眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）批評中國，並稱冠狀病毒為「中國病毒」，致使中國駐巴西大使要求愛德華多道歉。

當時艾拉烏喬說：「愛德華多的批評不反映巴西政府的立場」，但「中國大使贊同或分享對巴西國家元首及其選民的冒犯性貼文是不能接受的。」

艾拉烏喬在真調會表示，儘管他抱怨中國大使的態度，但不認為自己有做出任何反中言論。艾拉烏喬說：「我沒有袒護愛德華多，我指的是大使轉發了一篇批評巴西總統的貼文。」

真調會報告人卡列洛斯（Renan Calheiros）質疑艾拉烏喬，關於波索納洛的反中言論，諸如2020年10月的「我們不會買中國疫苗，因為我不相信中國疫苗的安全性。」艾拉烏喬稱他沒有和波索納洛討論這個問題。

卡列洛斯也提及愛德華多與前教育部長溫特勞布（Abraham Weintraub）將武漢肺炎大流行歸咎於中國的言論。艾拉烏喬表示，「這些例子不能算是對中國的敵意，也沒有證據表明巴西與中國的貿易關係品質因此下降」。

艾拉烏喬承認，他給中國外交部長寫了一封信，抱怨中國大使在巴西的表現。

此外，艾拉烏喬也確認應波索納洛的要求，外交部在2020年3月至6月間動員外交部人力，確保氯奎寧的國際供應，儘管沒有科學證明藥物對抗新冠肺炎有療效。

抗瘧疾藥氯奎寧和抗寄生蟲藥伊維菌素（Ivermectin）都是波索納洛倡議的「早期治療工具」，但醫院加護病房醫師和專家表示，主張使用氯奎寧和伊維菌素作為「早期治療工具」，很可能從不同方面造成更多人死亡。

其中包括原本可用來購買插管所需藥物、疫苗或增設加護病房床位的資源，被用來購買這些被稱為「早期治療工具」的藥物，導致加護病房患者使用的鎮靜劑和神經肌肉阻斷劑出現短缺。

