大停課！小六生帶妹妹回高雄阿嬤家　桃園女回花蓮先南下繞一大圈

記者陳俊宏／綜合報導

教育部18日宣布，全台各級學校今天（19日）起停課至5月28日。而高鐵左營站陸續有看到一些學生返鄉，面對記者詢問，多半快閃拒訪，但也有人大方停下來回應，直說因停課，爸媽叫他們趕快回來。也有國小6年級的哥哥帶著妹妹要回阿嬤住，至少先待兩周，視疫情狀況回北部。還有桃園女大生要回花蓮，怕被感染所以繞了一大圈，先搭高鐵到左營，再轉火車回花蓮。

因應國內疫情警戒升級，全台宣布停課，改採線上教學，許多家長頭痛，平常日要上班，小孩停課後沒有人可以在家顧小孩，不少人考慮將小孩送到阿公阿嬤家，請長輩幫忙照顧。

▼國小六年級的哥哥帶著妹妹從林口南下高雄，要住阿嬤家。（圖／東森新聞）

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但醫師陳志金在粉專發文呼籲，保護家中長輩！請勿將小孩送到阿公阿嬤家，人口大量流動，將會造成更大的流行，老人家扺抗力差，感染易造成重症，「的確很難做到，但是，還是要提醒，以免發生遺憾。」

為了讓家長可以安心上班，教育部也表示，如果家長真的無法顧小孩，高中以下的學生仍可以送到學校去，學校會提供學生學習、照顧及用餐。

《東森新聞》18日在高鐵左營站直擊，不少年輕人推出行李出站，還有人穿雨衣、手套，防疫高規格，大部分人看到記者上前詢問立刻快閃，但也有人大方停下來回應。一名返鄉學生受訪表示，因停課回家，家長叫他回來，北部現在氣氛滿緊張，只要是住中南部的同學應該都回家了。

▼桃園女大生要回花蓮，先搭高鐵到左營，再轉火車回花蓮。（圖／東森新聞）



不只大學生，還有國小六年級的哥哥帶著妹妹從林口南下。來接孫的阿嬤受訪說，因孫子的爸爸媽媽都要上班沒人幫忙顧，等到停課結束就會回去了。其實前一天，也有一名小四哥哥帶著妹妹搭高鐵回來，家長又得要上班，乾脆讓小孩回南部找阿公阿嬤，或借住在親戚家。

還有一名桃園女大生要回花蓮，卻繞了一大圈，跳過雙北重災區，先搭高鐵到左營，再轉火車回花蓮。女大生表示，因感染者太多，怕上車還有一些是感染者，所以才寧願先南下再回花蓮。