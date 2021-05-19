名醫控元祖前少奶「開長高診所」吸金千萬　拿激素給明星朋友試用

▲醫師蔡世偉（左2）指控安晨妤（中）曾擅自拿走診所生長激素，稱說要給明星朋友試用，行徑離譜。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾有「元祖少奶奶」封號的藝人安晨妤離婚後化身女強人，風光集資成立5家長高診所，卻遭多名醫師控訴，指她以專治長高為噱頭成立模力診所，但不具醫生資格，竟擅自更改醫囑、販售成長激素及療程，已觸犯《醫療法》。有醫生花大錢加盟分院，卻拿不到營業許可，只能遊走法律邊緣當諮詢所，已和其他各地加盟主對安晨妤提告詐欺、偽造文書等罪。

藝人安晨妤去年底和元祖少東張劭緯正式離婚後，全力衝刺事業，在台北市仁愛路開設模力診所，鎖定貴婦族群，主打由專業醫師以科學方式幫小孩長高， 所有療程全額自費，求診者多半介於3到18歲之間的兒童及青少年。

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由於診所詢問度高，去年模力診所更成立公司開放加盟，宣稱目標是拓展到全台灣、上市，年營收達到5億元等，加盟金1,000萬元，安晨妤表示加盟分院，每月利潤超過500萬元，等於是2個月就能回本，對此，模力診所合夥人、醫師蔡世偉氣憤地說：「她誇大診所經營成果，畫大餅，把加盟搞得像是吸金，但我開診所根本沒有想要這樣做。」

蔡世偉表示，2019年間他和另一名醫師陳南宏，與安晨宇共同投資開設模力診所，因他是兒科醫師出身，由他負責建立診所的醫療體制，診所經營1年其實成績不錯，但安晨妤時常擅自從診所取走生長激素等藥劑，原本宣稱是要把自己兒子當白老鼠試驗，後來更稱要給知名明星朋友試用體驗，絲毫不尊重醫療專業的行徑，讓他忍無可忍。

除此之外，安晨妤還亂挪動公司資金，甚至擅自在醫生開立的醫囑加填建議療程，未經同意就蓋上醫師印章，為的是讓家長拿出更多的錢購買療程，由於她不具醫師資格，此舉已明顯違反《醫療法》，也涉及偽造文書。



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