鹿港老街「空了」景像曝！彰化3重災區如封城　居民驚：擴散太快

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣18日新增確診的22名溪湖歌唱研習班學員 ，足跡遍及彰化各大鄉鎮，其中以溪湖、埔心跟永靖這三個地方最集中，縣府更直接形容是「重災區」，除緊急派人針對足跡點進行消毒，另也升級人流管制，全面停課外並禁止任何的社交活動。消息一出，當地宛如要封城，讓民眾都相當恐慌。而以往熱鬧的鹿港老街，現在空蕩蕩幾乎沒人。

彰化確診案例17日已達20例，主要以葡萄、刮痧及萬華家族等3群傳播鏈為主，其中包括2名彰泰國中學生及南彰化1名國小生確診；18日衛生局再公布單日新增22例溪湖歌唱研習班學員確診，國軍進駐化學兵大消毒。路上民眾口罩掛緊緊，看到國軍出動，內心更加恐懼，彰化疫情一下大爆發，恐怕已擴散開來。

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▲▼熱鬧的鹿港老街空了。（圖／東森新聞）



從水果商葡萄媽媽跟三名同桌歌唱班成員足跡來看，遍及溪湖、埔鹽、田中、員林、大村、溪州及彰化市，而18日最新疫調22名確診的歌唱班成員，更集中在溪湖、埔心及永靖，彷彿重災區要封城，當地民眾真的嚇壞。

一名永靖鄉居民說，小朋友都不敢出來，她自己買完東西就回家了。一名埔心鄉居民，規定家人不行出門，有出去的回來酒精噴一噴再進門。溪湖鎮羊肉爐業者說，很擔心，聽人家說疫情真的很嚴重，擴散真的太快了啦。

為防堵疫情擴大，彰化縣府大動作祭出五項新措施，針對這三大鄉鎮全面停課兩周，增設輕症收治病房跟集中檢疫所，升級人流管制，包含禁止所有社交活動，關閉場館設施，禁止進宮廟參拜，餐飲店改外帶；另外，彰化縣實施3天大消毒，並徵用30間旅館1420房作為居家隔離房。

至於彰化知名的鹿港天后宮雖然沒被點到足跡，但現在只要聞彰化色變，整個鹿港老街空蕩蕩，一個遊客都沒有，店家乾脆都關門休息。

▼溪湖鎮化學兵進駐大消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝／下同）

