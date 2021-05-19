文／中央社記者尹俊傑紐約18日專電

台灣連5年未獲邀參與世衛大會，大紐約地區僑界發表共同聲明譴責中國阻撓。芝加哥僑界則創作英語歌曲唱出台灣心聲，讓更多美國民眾了解台灣遭世衛組織排除在外的情形。

第74屆世界衛生大會（WHA）預定24日召開，七大工業國集團（G7）外交部長與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）雖聲明支持台灣與會，世界衛生組織（WHO）仍未發函邀請台灣參與世衛大會。

▲挺台參與世衛 紐約芝加哥僑界踴躍發聲。（圖／翻攝自YouTube／TJCCC 芝加哥青商會）

根據今天公布的共同聲明草案，大紐約區台灣人社團聯合會、大紐約區台灣同鄉會、紐約台灣會館、紐約台灣商會等30個僑團參與連署，支持台灣參與世衛組織。

台灣面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行以來最嚴重疫情之際，參與連署的團體表示：「沒有國家能獨自面對疫情侵襲，國際合作才是成功抗疫的唯一途徑，台灣有意願也有能力扮演國際社會防疫復甦不可或缺的夥伴。」

聲明指出，世衛組織宗旨是追求全人類最高健康標準，保障健康權普世價值，不該遺漏任何人。世衛組織應堅定捍衛此宗旨，不該因中國以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生與健康的權利。

2009年至2016年兩岸關係和緩時，台灣曾以觀察員身分參與世衛大會；總統蔡英文2016年5月上任後，台灣已連5年未獲邀。參與連署的團體「嚴厲譴責」中國阻撓台灣參加世衛組織與世衛大會的打壓行為。

聲明呼籲世衛組織仔細聆聽國際社會正義聲音，遵守專業中立，儘速尋求適當模式，以完整無礙的制度化方式接納台灣參與世衛組織運作。

聲明寫道：「全球抗疫已超過一年，然疫情仍未止歇，各社團強烈表達支持台灣政府持續爭取參與WHO；也呼籲世衛組織接納台灣參與WHA，以及完整參與包含防疫在內的WHO其他所有會議、機制及活動，提供專業務實的防疫經驗，讓台灣在後疫情時代持續做出積極貢獻。」

另一方面，芝加哥台美商會青商部成員以嘻哈曲風創作英語歌曲並拍攝音樂錄影帶（MV），唱出台灣推動參與世衛組織的心聲，並彰顯台灣願意與各國合作對抗2019冠狀病毒疾病。

駐芝加哥辦事處長姜森透過新聞稿感謝這些青年透過音樂唱出對台灣的支持，「面對人們因防疫隔離而形成的孤立，我們更應該團結，尤其在目前全球疫情仍嚴峻的時刻，他們所展現的團結力量，讓我們更有信心能戰勝這次疫情」。