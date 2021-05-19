　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

載運危險物質！美47節車廂列車出軌後爆炸起火　居民急疏散

記者張靖榕／編譯

美國一列隸屬於聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）的列車，於美東時間16日在愛荷華州境內發生出軌事故，畫面中可見30幾列車廂擠成一團像散落的火柴，前頭車廂爆炸起火燃燒。由於列車載運的是危險物質，當局已經盡快將周遭居民和民眾疏散。

▲▼載送危險物質列車出軌起火燃燒　30節車廂堆疊周邊忙疏散 。（圖／翻攝自推特「@railpage」）

▲疑似橋樑崩塌導致列車出軌。（圖／翻攝自推特「@railpage」）

CNN引述聯合太平洋鐵路公司，發言人泰斯弗（Robynn Tysver）指出該輛列車共有47節車廂，進入愛荷華境內東北部後，16日下午2時行經小鎮人口約3000人的錫布利（Sibley）發生出軌事故，所幸列車組員均未有傷亡，但列車一時之間擠成一團還冒出熊熊烈火，鐵路必須維持封閉。

▲▼載送危險物質列車出軌起火燃燒　30節車廂堆疊周邊忙疏散 。（圖／翻攝自推特「@railpage」）

▲▼列車載有危險物質，在出軌後爆炸起火燃燒 。（圖／翻攝自推特「@railpage」）

▲▼載送危險物質列車出軌起火燃燒　30節車廂堆疊周邊忙疏散 。（圖／翻攝自推特「@railpage」）

泰斯弗表示，根據公司給予的相關訊息，該輛列車載有大量危險物質包括鹽酸、氫氧化鉀和瀝青等，當局已對附近居民發出「自願疏散」命令，附近學區的上學時間也已延後。泰斯弗接著指出，列車事故原因目前仍在調查中，當局表示列車起火原因是因柴油燃料遇上高溫碰撞，而出軌原因則是與附近一座橋樑崩塌有關。

載運危險物質的列車翻覆燃燒，當局建議未疏散的民眾在室內應將前後窗戶開啟，保持空氣流通，最好待在兩窗之間，「這是考量到列車可能爆炸的安全措施」。當地媒體指出，為了灌救失事列車，該區域的水線已全部阻斷，全力用於灌救。

ET快訊
萬華阿公店「三大絕技」揭密　吸引竹科男朝聖
唐鳳打造「簡訊實聯制」今11時亮相　全國通用！手機一掃秒通關
北部全淪陷！今年本土確診破千「1064例地圖」曝　4縣市一夜
快訊／高雄中央公園驚傳命案　口罩男「腹部插刀」不治
陳時中「511疫情改口」真相還原　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

載運危險物質！美47節車廂列車出軌後爆炸起火　居民急疏散

挺台參與世衛　紐約芝加哥僑界踴躍發聲

西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

投資人觀望　美股震盪收低、科技股尾盤翻黑

美驅逐艦18日穿越台海　拜登政府就任後第五次：展現自由印太承諾

情侶拍性愛視頻當起18禁網紅！　月收破百萬自曝「拍片不是為錢」

法新社：全球施打逾15億劑疫苗　中美印度占近3／5

美眾院議長裴洛西：中國侵犯人權　美應從外交杯葛北京冬奧

台灣拿下「旅外人士最愛國家」！連3年擊敗50多國奪冠　4大原因曝光

期限放寬！輝瑞疫苗「普通低溫」可存31天　料將推動各國接種計劃

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

載運危險物質！美47節車廂列車出軌後爆炸起火　居民急疏散

挺台參與世衛　紐約芝加哥僑界踴躍發聲

西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

投資人觀望　美股震盪收低、科技股尾盤翻黑

美驅逐艦18日穿越台海　拜登政府就任後第五次：展現自由印太承諾

情侶拍性愛視頻當起18禁網紅！　月收破百萬自曝「拍片不是為錢」

法新社：全球施打逾15億劑疫苗　中美印度占近3／5

美眾院議長裴洛西：中國侵犯人權　美應從外交杯葛北京冬奧

台灣拿下「旅外人士最愛國家」！連3年擊敗50多國奪冠　4大原因曝光

期限放寬！輝瑞疫苗「普通低溫」可存31天　料將推動各國接種計劃

瘋電影／角頭－浪流連　有些人的命運是被上天安排好的

熊貓大砍薪！每單加給最低10元　外送員罷工停滿車庫：逼休防疫假

採檢出爐時間曝！高雄護理師確診老公違居檢規定　5記者剉咧等

「沒口罩手帕遮臉」好心女神救援　健忘男90度鞠躬！5千人讚翻

醫護大夜忙救OHCA「8小時沒喝水」　他被貓抓傷等10分鐘：我也很痛

高雄女爛醉酒駕上路！撞毀「美麗島」捷運牌　吹氣酒測後叫不醒

返NBA夢碎！林書豪曝等待心聲：我只需要10天短約　花1年追夢無悔

許光漢悄回台拍《想見你》電影版！　見粉絲探班「親切回應」無排場

前天氣女孩離婚「熱戀男歌手」！　嫁雞頭2年婚斷…曾痛訴遭家暴

鹿港老街「空了」景像曝！彰化3重災區如封城　居民驚：擴散太快

就是你了！法鬥見1：1擬真狗模型 情竇初開騎上去...媽喊你們不可能

國際熱門新聞

情侶拍性愛視頻當起18禁網紅！　月收破百萬

台灣獲選　旅外人士最愛國家

「重症風險最高」血型曝光！　是O型的1.6倍

染疫屍燒一半　讓流浪狗去吃到飽

投資人觀望　美股震盪收低、科技股尾盤翻黑

挺台參與世衛　紐約芝加哥僑界踴躍發聲

全球施打逾15億劑疫苗　中美印度最多

16歲女偷交男友　2人被暴怒父斬首

西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

裴洛西：中國侵犯人權　美應從外交杯葛北京冬奧

醫建議口罩戴2層　美CDC點出1關鍵

台北日僑學校「新校舍工地」出現2確診！

載運危險物質！美列車出軌爆炸　居民急疏散

美驅逐艦穿越台海　拜登政府就任後第五次

更多熱門

相關新聞

美驅逐艦穿越台海　拜登政府就任後第五次

美驅逐艦穿越台海　拜登政府就任後第五次

美國海軍第七艦隊（7th Fleet）18日發布新聞稿指出，伯克級驅逐艦魏柏號（USS Curtis Wilbur，DDG 54）根據國際法，於當天執行一項通過台灣海峽的例行任務。這是拜登政府自1月21日上任以來，美軍第5次通過台灣海峽。

全球施打逾15億劑疫苗　中美印度最多

全球施打逾15億劑疫苗　中美印度最多

裴洛西：中國侵犯人權　美應從外交杯葛北京冬奧

裴洛西：中國侵犯人權　美應從外交杯葛北京冬奧

3子女每人只有2.8億！傳梅琳達將代子爭產

3子女每人只有2.8億！傳梅琳達將代子爭產

汽車慘遭雷擊樹幹壓垮！他頂大頭幸運逃過

汽車慘遭雷擊樹幹壓垮！他頂大頭幸運逃過

關鍵字：

美國北美要聞Union Pacific愛荷華州脫軌

讀者迴響

熱門新聞

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

即／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

上百「萬華女陪侍」逃中南部！這縣市趁機吸收

深圳355m摩天大廈「超自然晃動」原因出爐！

《轉學來的女生》挨批辱華！改圖後陸網更怒

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

停電組別被改　住戶：上期還是A

大陸熱議台灣一定成為印度　毫無疑問徹底淪陷

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面