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「孫買不到」台商乾脆自己開！金門首家口罩工廠今生產開賣

記者林名揚／金門報導

從台灣到金門種菜養生的台商陳澤林因念國小的孫子買不到口罩，索性在金門當地開起口罩工廠，廠內共2條生產線，每日做出10萬片醫療級口罩，今（18日）正式生產開賣，以每盒50片180元的優惠價格，優先提供金門鄉親購買。

▲▼金門首家口罩工廠。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門首家口罩工廠開賣！（圖／記者林名揚攝，下同）

陳澤林老家在台北市，原本於大陸開設機械工廠，因小三通往來兩岸愛上金門，7年前退休後，選擇在金門種菜養生，然而，去年新冠肺炎疫情狂襲，本來在上海浦東念小學的孫子無法回去上課，便轉學進入當地中正國小，結果疫情嚴峻且出現口罩荒，讓孫子排隊買不到口罩，因而讓他產生「乾脆自己開一家口罩工廠」的念頭。

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▲▼金門首家口罩工廠。（圖／記者林名揚翻攝）

陳澤林表示，去年8月申請開設口罩工廠，他昨天才拿到衛福部生產執照後，今天立即出貨開賣，目前會先以成人用為主，很快將再增加2條兒童口罩生產線，目標是做最好的口罩，優先提供金門鄉親，有餘量會再供應台灣或外銷，另外他也規劃，在小三通恢復後，進軍大陸沿海城市。

▲▼金門首家口罩工廠。（圖／記者林名揚翻攝）

陳澤林也說，從在金湖鎮三谿橋工業區找廠房、申請執照到派員赴台學習口罩生產，全都是自己一手來，8個多月的努力總算有成果，當他看到以「衛廉醫療口罩」為名的第1片口罩從輸送帶滑出來時，更是在6名員工前，難掩開心大喊一聲「好！」

另外，陳澤林說，在金門生產的口罩就要有金門元素，因此他已請設計師將金門的莒光樓、風獅爺、閩南古厝和毋忘在莒等人文史蹟加入口罩圖案，也計畫接受客製化，以擴大金門口罩的辨識度，讓戴口罩在實用性外，也帶來一些多元樂趣。

金湖鎮長陳文顧表示，對陳澤林的構想很有興趣，今天也專程進廠參觀，2人也計畫在金湖鎮花蛤文化季登場時，設計一批以花蛤為主題的防疫口罩，提供鄉親和遊客使用，為活動增添更多精彩。

▲▼金門首家口罩工廠。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門首家口罩工廠。（圖／記者林名揚翻攝）

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