加薩空襲炸不停！醫院遭毀權威醫亡　以巴戰火邁入第2週釀逾200死

▲以巴衝突進入第2週,累計死亡人數已逾200人,下同。(圖/路透)

文/中央社耶路撒冷17日綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰火今天進入第2週,持續增加的空中攻擊導致加薩走廊死亡總數超過200人,並阻礙國際調停努力,巴勒斯坦多處醫院受損、權威醫師遇害。

「華盛頓郵報」報導,外交官員表示,原本週末能取得停火進展的希望,因以巴雙方大規模攻擊而淪為泡影。以色列昨天的轟炸至少造成42人喪生、約50人受傷,哈瑪斯(Hamas)則持續以火箭攻擊特拉維夫與其他以色列城市。

午夜一過,以軍作戰飛機今晨就對加薩走廊各處發動連串猛烈空襲,20分鐘裡多達54架軍機打擊約35個據點。以色列軍方表示,他們鎖定目標包括數個哈瑪斯最高指揮官和約15公里的哈瑪斯地道網絡,並在加薩北部擊斃伊斯蘭聖戰組織指揮官哈比德(Hasam Abu Harbid )。

Smoke and fire rise after Israeli army carried out attacks over Gazahttps://t.co/bZDqsMhBjj



: Mustafa Hassona pic.twitter.com/EldGMhIoAs