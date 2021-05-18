汽車慘遭雷擊樹幹壓垮！他「大頭頂天窗」幸運逃過　曝有驚人第六感

▲美國一名男子幸運躲過雷擊。（圖／翻攝自LADbible）

記者羅翊宬／綜合報導

近期世界上最幸運的男子應該非他莫屬了，因為可以數次逃離生死劫難！美國一名37歲的男子在一陣暴風雨中坐在自己的車內，不料附近卻慘遭雷擊，當他起身時卻意外見到巨大樹幹壓在車前，使車體扭曲變形，而他就這麼躲過這場劫難。

根據英國社交網路媒體《LADbible》報導，美國阿拉巴馬州蒙哥馬利市的獨角喜劇演員傑米（Henri Cheramie）於今年5月4日坐在自己的車內，當時該地正遭受一場風暴襲擊，不僅颳起強風、降下大雨，還伴隨著突如其來的閃電與打雷聲，正當見到天空又出現閃電時，他靈機一動站起身來，透過車內的天窗往外瞧，想要一探究竟外面到底發生何事。

突然之間，傑米發現他的愛車前方慘遭一棵巨大的樹枝壓垮，他正巧地落在傑米前方的窗戶，如果不是數秒鐘以前靈機一動站起，恐怕會被巨大樹枝給壓倒、甚至因此喪命也不為過。

他對這場災難依舊餘悸猶存，「我的身體稍微傾斜了一下，想說是不是被閃電擊中，此時我的一半身體從天窗中探出，此時汽車的頂部當場被樹枝壓到喘不過氣，這根擁有巨大樹根的植物，當場在我的臉龐面前被劈成兩半。我覺得我真像極了巴斯特•基頓（Buster Keaton）。」

'Luckiest man alive': What's it like to be trapped in a car crushed by a falling tree? https://t.co/WJBqCQHvDP — The Tuscaloosa News (@tuscaloosanews) May 12, 2021

傑米回憶，當閃電發生時，霎那間天空電光閃耀、所有東西都被照亮，而正當驚魂未定之際，又有一道閃電擊中附近電線，發出各種火光與爆炸聲，「那時我只覺得，『我還不想這麼快就英年早逝』，於是我開始向外大聲呼喊救命。」

附近的園丁發現傑米的存在時，試圖將之救出，並立即撥打911，消防員到場時給傑米一頂頭盔、一副護目鏡，並在身體蓋上防水布，之後用皮繩將車體與樹幹固定，並用工具切開樹枝與車體，使傑米能安全移動到外面。

傑米身上只有輕微的割傷與擦傷，因此救護車不必護送其至醫院，最後傑米坐上警車回家。他開玩笑說道，「如果那時候我沒把我的大頭伸出至天窗，那麼恐怕如今不知身在何處。」

報導於末段中指出，這並非傑米第一次躲過天災，其實來自路易斯安那州的他早年曾居住在新奧爾良，然而颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）於2005年8月襲擊當地前幾個小時離開；2011年4月住在阿拉巴馬州塔斯卡盧薩時，於強烈颶風襲擊前3天搬離。

★《宇宙人外信》

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