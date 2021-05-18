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航空旅遊業促重開邊境　澳總理：已接種疫苗者出國「仍不安全」

▲▼澳洲總理莫里森出訪東京。（圖／路透）

▲ 澳洲總理莫里森出訪東京。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎肆虐全球，隨著疫苗問世，各國封鎖措施有望解除。澳洲飽受疫情衝擊的行業引頸期盼重開邊境之際，總理莫里斯（Scott Morrison）表示，允許完整接種新冠疫苗的居民到海外旅行仍不安全。

莫里森18日表示，「我理解所有人都渴望回到我們曾經熟悉的時代。但現實是，我們今天身處比去年更糟糕的大流行中」，強調只有在安全的情況下，才會實施對已接種疫苗的旅客放寬邊境管制的計畫。

根據上周公布的聯邦預算，澳洲預計在今年底前完成為近2600萬人口接種疫苗，但在2022年中才會對各國旅客開放邊境。受到禁令影響的航空公司、旅遊業者及大學校方不斷敦促政府加快解封腳步。

維珍澳洲航空（Virgin Australia）執行長赫利卡（Jayne Hrdlicka）便指出，「我們不能永遠將新冠肺炎拒之門外，它會讓我們生病，但不會讓我們住院。有些人可能會死，但人數會比流感少得多。」莫里斯則指責這番言論「有些麻木不仁」。

澳洲醫學協會（AMA）呼籲對解封採取謹慎態度，認為應加強飯店隔離並建立專門隔離設施，以安置來自高確診率國家的旅客。主席霍希德（Omar Khorshid）指出，「我們的衛生系統已經超出負荷，尤其是公立醫院，而且似乎設備不足，無法應對新冠肺炎在任何社區傳播導致的需求。」

澳洲自去年3月關閉邊境，成為該國確診病例相對較少的關鍵，至今累計約3萬人染疫，910人死亡，施打310萬劑疫苗。澳洲人口最多的新南威爾斯州當局表示，在州內至少80%成人完整接種疫苗以前，不會考慮開放免檢疫入境。

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