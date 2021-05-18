比爾蓋茲3子女每人「只能拿」2.8億！　傳梅琳達將代子爭產

▲比爾蓋茲（Bill Gates）與梅琳達（Melinda）宣布離婚，分產問題成為外界焦點。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

微軟公司（Microsoft）創辦人、前世界首富比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）宣布離婚後，外界焦點著重在這對27年的結髮夫妻將如何分產。外媒報導稱，梅琳達可能將尋求增加3名子女的繼承財產，將原本蓋茲設定的每人1000萬美元（約新台幣2.8億元）的份額再拉高。

根據《每日郵報》報導，梅琳達在法律團隊增加了幾名頂級信託與遺產律師，但美國最知名的離婚律師柯恩（Harriet Newman Cohen）認為此舉不尋常，推測梅琳達可能是想為3名子女爭取更多遺產。近幾年來，丈夫蓋茲一再公開承諾將留給孩子們一人1000萬美元，其餘將捐給慈善機構，但這與夫妻合計1300億美元的資產相比，根本不到0.008%的比例。

▲外媒報導，梅琳達可能將透過信託與遺產律師替子女爭取更高額的繼承財產。（圖／路透）

柯恩說，梅琳達對孩子們的未來經濟狀況可能與蓋茲有不同的計畫，並有機會透過信託與遺產律師來拉高3名子女或是她本人可分得的份額，因為從總資產來看，只給1000萬美元相當於剝奪了他們的繼承權，「現在梅琳達有了控制權，也許她會想留給孩子們更多，她可能像其他母親、女人一樣，想保護她的孩子。」

此前，比爾蓋茲曾經在Reddit論壇上公開表示，「我完全認為給孩子們留下一大筆錢，對他們來講不是件好事，有些人可能不同意，但我和梅琳達都覺得這樣很好。」據報導，離婚申請文件中提到，兩人已簽署了一份分居協議，其中概述了他們未來將如何劃分房地產，但目前此份協議內容尚未被公開，而且若無涉及遺產繼承問題，任何一方都能尋求改變財產數額。

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