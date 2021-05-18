印度每日確診數「降30萬以下」…陽性率掉至18%　疫情有望7月減緩

▲印度第2波新冠肺炎疫情料將趨緩。（圖／路透）



文／中央社記者康世人新德里18日專電

印度第2波新冠肺炎疫情料將趨緩，印度16日出現過去一週首次單日新增病例下滑且在30萬例以下情形，昨天也是類似狀況，專家根據統計模型分析預測，這波疫情可望7月緩和。

根據衛生與家庭福利部的統計，16日單日新增2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例達28萬1386 例，是4月20日以來最少的病例，也是過去一週首次單日新增病例下滑，而17日單日新增病例又進一步下滑到26萬3021例。

第2波新冠肺炎病例在5月8日單日新增病例突破40萬例大關，但之後開始看到疫情有趨緩現象，官方統計雖然篩檢人數仍有增加，但陽性率從上週的23%高峰值降到昨天的18%。

▲印度陽性率從上週的23%高峰值降到昨天的18%。（圖／路透）



印度媒體Livemint今天引述印度理工學院堪坡分校（IIT Kanpur）和海德拉巴分校（IIT Hyderabad）研究團隊所開發的疫情分析模型預測，到6月2日，印度每天單日新增病例可能進一步下降到10萬例以下，到7月7 日可能下降到1萬例以下，第2波新冠肺炎疫情預料將在7月出現緩和。

不過，印度阿育王大學（Ashoka University）物理與生物學教授梅農（Gautam Menon）警告，任何預測模型的準確性必須基於輸入統計數據的真實性，由於印度篩檢量水準低於預測準確度所需，且作為預測依據的實際感染病例和死亡人數都被嚴重低估，可能讓這類預測模型脫離現實。

▲專家認為印度實際感染病例和死亡人數都被嚴重低估。（圖／路透）



華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）另一項研究把印度未通報病例多等種情況納入考量，預估印度目前每天新增近500萬例新冠肺炎病例，但預測將在1個月內新增病例減半。

美國密西根大學（University of Michigan）流行病學教授穆克吉（Bhramar Mukherjee）所領導的印度新冠肺炎研究小組建立的預測模型顯示，每天新增病例已達50萬例，到6月中旬將達100萬例。

第2波新冠肺炎疫情熱點如馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、北方省（Uttar Pradesh）、德里和國家首都區和恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh），每天新增病例雖開始急遽下降，多數仍屬於危險地區。

▲全印度每天新增死亡人數持續維持在4000人以上。（圖／路透）



尤其，鴻海與和碩設廠且原非熱點的坦米爾那都省（Tamil Nadu），正以每天新增逾3萬例速度惡化中，而卡納塔卡省（Karnataka）和克勒拉省（Kerala）檢測呈陽性比率都很高，全印度每天新增死亡人數持續維持在4000人以上，都是第2波疫情仍面臨的困境。

此外，專家說，第2波疫情可能已從城市轉移到農村，如果模型顯示疫情趨緩，也僅是城市篩檢和死亡登錄通常較高和有效率，農村篩檢率低且經常有未通報案例，將成疫情統計和預測上盲點。

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