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染疫「重症化風險最高」血型曝光！　是O型的1.6倍

▲▼驗血,抽血,血液。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日本研究發現，感染新冠病毒後，血型為AB型的患者更容易引發重症。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

台灣本土疫情爆發，已連續4日單日新增超過百例，雙北地區進入第三級警戒，其餘地區紛紛進入第二級或准三級警戒，而全台各級學校也全面宣布停課。根據日本17日的最新研究指出，血型為AB型的新冠患者引發重症的風險最高，而O型的患者重症化風險則最低。

根據《朝日新聞》報導，由數名傳染病、遺傳統計學專家組成的日本「壓制新冠特別工作小組」2020年5日在慶應大學教授金井隆典的號召下組成。該特別工作小組17日提出最新研究，研究指出，AB型的新冠患者重症化的風險比其餘血型還高。

根據《讀賣新聞》報導，研究團隊從全國100多個醫療機關收集了3400名患者的血液，並解析出遺傳訊息。同時他們也調查了其中440名未滿65歲的新冠重症患者以及2377名正常人，並發現O型的新冠患者重症化的機率最低，A、B型則是O型患者的1.2倍，AB型最高，為1.6倍。

據了解，目前研究團隊尚未分析出原因，而他們也指出，造成重症化的原因不只有遺傳訊息，肥胖、慢性病以及變種病毒都會造成影響。

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