輝瑞、莫德納疫苗效力研究結果出爐！　可有效對抗印度2變種病毒

▲研究發現，輝瑞和莫德納新冠疫苗可有效對抗印度變種病毒。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國紐約大學最新研究發現，美國輝瑞和莫德納藥廠研製的新冠疫苗，可有效對抗現在正在印度肆虐的2種變種病毒，B.1.617和B.1.618。輝瑞和莫德納疫苗在美國的疫苗市場中佔據了非常重要的地位，目前已有超過1.5億的美國人接種了這2種疫苗。

據法新社報導，在這項研究中，紐約大學的研究人員首先從施打了輝瑞和莫德納的接種者身上提取血液樣本，並讓這些樣本暴露於B.1.617和B.1.618變種病毒的環境下，再觀察血液樣本中有多少細胞會受到感染。

"What we found is that the vaccine's antibodies are a little bit weaker against the variants, but not enough that we think it would have much of an effect on the protective ability of the vaccines," senior author Nathaniel "Ned" Landau told AFP on Monday. https://t.co/ISL85uGCaP — InsiderFX (@Insider_FX) May 18, 2021

研究發現，當注射過疫苗後的血液樣本接觸到B.1.617變種病毒時，防止人體細胞受感染源侵害的中和抗體數量，減少了將近4倍。而在對抗B.1.618變種病毒時，中和抗體的降幅約為3倍。

該研究的主要作者蘭多（Nathaniel Landau）表示，「我們發現，輝瑞與莫德納疫苗的抗體在面對病毒時，確實呈現出抵抗力減弱的現象，然而這並不足以對疫苗的效力產生過大的影響。」

儘管此研究仍未經過同儕評審，但蘭多認為，此研究仍證實了人體在接種疫苗後，抗體的總體數量仍遠高於曾感染未變種新冠病毒的患者，血液樣本中的抗體數量，因此「我們相信疫苗仍具有高度保護作用」。

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