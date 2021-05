輝瑞、莫德納疫苗效力研究結果出爐！　可有效對抗印度2變種病毒

▲研究發現,輝瑞和莫德納新冠疫苗可有效對抗印度變種病毒。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國紐約大學最新研究發現,美國輝瑞和莫德納藥廠研製的新冠疫苗,可有效對抗現在正在印度肆虐的2種變種病毒,B.1.617和B.1.618。輝瑞和莫德納疫苗在美國的疫苗市場中佔據了非常重要的地位,目前已有超過1.5億的美國人接種了這2種疫苗。

據法新社報導,在這項研究中,紐約大學的研究人員首先從施打了輝瑞和莫德納的接種者身上提取血液樣本,並讓這些樣本暴露於B.1.617和B.1.618變種病毒的環境下,再觀察血液樣本中有多少細胞會受到感染。

"What we found is that the vaccine's antibodies are a little bit weaker against the variants, but not enough that we think it would have much of an effect on the protective ability of the vaccines," senior author Nathaniel "Ned" Landau told AFP on Monday. https://t.co/ISL85uGCaP