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睡醒驚見2屍！跟老公吵架「剁肉刀瘋砍兒女」　起床不記得她殺的

▲▼美國媽媽殺小孩。（圖／Maricopa County Sheriff`s Department）

▲ 井上宣稱，沒有殺害任何人。（圖／Maricopa County Sheriff's Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國亞利桑那州日前發生一起驚悚案件，一名女子與丈夫為金錢糾紛發生口角，待丈夫離開後竟以剁肉刀瘋狂砍殺自己的2名子女，導致他們當場傷重慘死。待警方趕到時，幼小的生命已經成為屍體，女子隔天起床卻不記得是自己殺的。

《美國廣播公司》報導，這起事件發生於鳳凰城郊區，40歲婦女井上（Yui Inoue）與丈夫早在4月便提出離婚，本月15日因井上欲移居日本的金錢問題吵架。據丈夫說法，井上揚言拿刀捅他，因此在隔天凌晨0時30分離開家中，睡在停車場的車內。

井上16日上午前往坦佩市警局表示，她聽見有人叫她「殺了自己的孩子」。警方馬上趕到她家中，發現一名9歲女童及一名7歲男童被以毯子包住，地上還有大量血跡。他們身上多處受傷，當場被宣布死亡。

警方隨後在井上車內找到一把15公分長的剁肉刀，透過一名日文翻譯詢問她時，井上說明，她在凌晨4點半醒來，發現手上全是血，接著便看見一雙子女的屍體，但不記得自己對他們做了什麼，前往警局之前先洗過澡。

檢方指出，井上的孩子被發現時身體已被撕裂、肢解，「幾乎完全被斬首。這些孩子很無助，竭盡所能地反抗母親。」井上被控一級謀殺罪，17日首次出庭則堅決否認殺害孩子，「我沒殺任何人」，下次聽證會預計25日舉行。

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