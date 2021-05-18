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要有升第4級準備！　艋舺篩檢醫曝心聲：台灣「全面關閉」也不為過

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北篩檢站示意圖 。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內新冠疫情嚴峻，本土確診個案持續攀升。有艋舺篩檢醫師今18日在臉書發文示警，之前在指揮中心宣布二級時，就說過民眾內心要有準三級的準備，現在我覺得要有第四級的準備，全面關閉也不為過 ，且疫情之下「台灣醫療將不再便利了！」

艋舺篩檢醫師姜冠宇在臉書發文指出，參與剝皮寮歷史街區的篩檢，現場陽性率早已超過10％以上，然而自己的醫院也成為了專責醫院，若啟動全面降載，我們醫療體系也可能因此會發生很大的變化。

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姜冠宇解釋，因為剝皮寮古蹟的建築適合設計動線，成為了萬華區篩檢站之一，篩檢站的操作方式，其實是每一人兩篩，快篩與PCR並行，現場10分鐘內，即可確定陽性與否，再由專車接送至專責醫院，但是後續不管快篩結果如何，PCR陽性也會通報。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌離開疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文今視察疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）

姜冠宇表示，白天的攻勢較為猛烈，動線安排下，大概每28個人就會中5個（確診），晚上則是不同族群，比較少，大概每30個，會有兩個，但是白天的族群人數比較多，也比較能反應固定在此區域內活動的居民，依此看，社區是有一定的病毒活躍度。

姜冠宇指出，之前在宣布二級時，我就說民眾內心要有準三級的準備，現在我覺得要有第四級的準備，全面關閉也不為過。

他預估，流行病模擬的高峰，可能會達到800多到近千人，要改變這個預測，唯獨就是要「改變」我們的行為模式，我們從今天開始，公共衛生措施之外，就要減少與人接觸的頻率，那麼，現在開始全面降載，我們全體醫療系統會發生什麼事呢？

▲▼外媒關注台灣疫情。（圖／路透）

▲外媒關注台灣疫情。（圖／路透）

姜冠宇表示，為了能夠承載這些疑似病患的隔離床位需求，原本住院中的病人會盡量安排出院，為了減少民眾集中醫院造成群聚，常常在醫院拿藥的阿北阿嬤，會變成只能在社區醫療拿處方簽，而需要家訪的安寧病人與長照家庭，會面臨家訪頻率節縮，甚至在醫院外派人力不足下全面中斷。

「疫情之下，台灣醫療將不再便利了！」姜冠宇強調，你很難想想以往如此依賴醫院的台灣民眾，但是我認為這是好的，這是我們要強迫自己改變習慣的時候，醫療系統很多事情，也早就該改革了，一旦失去了醫院的便利性，生活成為了什麼樣子，甚至社區會呈現什麼樣貌，也許現在，你才會體會到醫學中心、綜合大醫院之外，國家擁有強健的社區醫療體系，對社區居民們有多重要。

姜冠宇最後表示，在「新常態」的時代，你期待台灣是什麼樣貌？我們台灣的屬性，不是因為分數考得漂亮感到自滿，而是那些表現不佳時，能真正訂正過自己，而不斷進步的才是實力啊，這些你同意嗎？

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