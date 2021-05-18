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20年來最猛暴風雨襲擊！水沖進重症病房　染疫病患痛苦中無助淋雨

20年來最猛暴風雨襲擊！病房慘漏水　染疫病患痛苦中無助淋雨。（圖／翻攝自Twitter／Bapu Singh Tanwar）

▲疫情加風災的雙重打擊，加重染疫患者的痛苦處境。（圖／翻攝自Twitter／Bapu Singh Tanwar

記者李振慧／綜合報導

印度新冠肺炎第二波疫情未平，17日又有被稱為是「20年來威力最強」的熱帶氣旋陶特(Tauktae)襲擊，所挾帶的暴風雨目前已造成16人死亡，風災也嚴重影響到新冠肺炎病房，中央邦拉吉加爾縣(Rajgarh)便傳出，雨水從天花板進病房，染疫患者只能無助躺在病床上淋雨。

印度News18報導，一段新冠肺炎病房天花板滲水的36秒影片近來在網路上流傳，影片中可看到，大雨直接淋在染疫病患的身上，眾人急忙收拾物品，有的人則用拖把試圖把水阻擋在病房外。

拍攝影片的患者表示，「下雨後，雨水從屋頂和牆壁進到重症病房，沒有人聽到我們的聲音，水就這樣直接沖向我們，病患都處在痛苦中」。而除了中央邦以外，孟買也傳出有醫院的玻璃屋頂因為暴風雨破裂，導致2名病患受傷。

影片在網上瘋傳後獲得國會議員坦瓦爾(Bapu Singh Tanwar)分享，他表示，「這是一個新建的病房，但是看看下雨的慘況」，並譴責因為當局的腐敗才會導致如此結果。

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