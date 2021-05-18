《路透》爆美國政府介入協調！　加快台灣疫苗交貨速度

▲莫德納疫苗 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登17日宣布，將再釋出2000萬劑新冠疫苗到海外，以協助對抗疫情的國家，這批疫苗包含輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與嬌生（Johnson & Johnson）；駐美代表蕭美琴也證實正在積極爭取中。《路透》則取得消息人士說法指出，美國政府已在幫助台灣進行協調，以加快交貨速度。

蕭美琴在回覆媒體詢問是否會向美國政府表達疫苗需求時表示，已經向美方表達爭取這波釋出疫苗的意願，「進洽爭取中」。她也表示，國內疫苗採購由衛福部主責，駐美代表處主要是從旁進洽美方加速回應所提的需求。

消息人士也向《路透社》指出，美國政府已在幫助台灣進行協調，以加快交貨速度。同時，也有消息人士透露，台灣駐德外交官也正與疫苗生產商BioNTech進行談判。

蕭美琴14日表示，台灣向美方商購的疫苗目前有2批，其中阿斯特捷利康已經有少量送抵台灣，莫德納藥廠生產的疫苗預計6月可以開始送交。現在的目標是努力爭取務必能如期到貨。

全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）17日在聲明中指出，台灣已經訂購2000萬劑疫苗，其中大部分為AZ疫苗和莫德納疫苗，也預計再從COVAX取得超過100萬劑AZ疫苗。

即／COVAX疫苗即將來台 全球疫苗聯盟：AZ疫苗6月底前到貨



★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast