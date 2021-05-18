不知死者染疫…遺體化妝師「超近距離」接觸急隔離！　喪禮全喊停

▲遺體化妝師不知死者染疫，還近距離接觸。（圖／翻攝自Dailynews）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名提供免費服務的遺體化妝師，日前到寺廟替一名因糖尿病過世的死者化妝，沒想到隔天死者家屬就打電話告訴他，該名死者確診新冠肺炎，讓現場所有志工和廟方人員措手不及，緊急暫停喪禮，所有人開始居家隔離。

根據當地媒體《Khaosod》報導，春武里府一名64歲的遺體化妝師專門在寺廟提供志願服務，他15日替一名因糖尿病過世的74歲死者化妝，隨後家人將遺體安置在佛寺進行葬禮。結果化妝師隔天就接到家屬通知，該名死者竟是新冠肺炎確診者，廟方和志工們緊急暫停喪禮，所有人開始進行居家隔離。

據了解，該名死者長期罹患糖尿病，前幾天因為血壓飆高入院，最後仍不治身亡，醫生所開立的死亡原因也是糖尿病，所以才會安心將遺體放到佛寺。沒想到醫院在例行採檢後隔天通知家屬，該名死者染上新冠肺炎，而家屬在第一時間通知廟方人員，遺體也隨即安排火化。

而該名化妝師表示，他們這個行業在新冠肺炎疫情的影響下風險非常高，尤其他會近距離地接觸死者，儘管全程都有戴口罩、隨時噴灑酒精，還是很擔心會染疫。目前該座寺廟已全面封鎖，直到14天後才會重新開放。

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