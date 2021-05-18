文在寅明啟程訪美！4天3夜華府行會晤拜登　談疫苗支援與北韓問題

▲文在寅即將啟程訪美，將於21日會晤拜登，並於之後舉行共同記者會。（圖／路透社／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅即將於明（19）日啟程前往美國華府，22日凌晨（美國當地時間21日下午）在白宮與美國總統拜登舉行元首峰會，預計談論韓半島（朝鮮半島）與北韓（朝鮮）無核化、半導體與電池能源、新冠疫苗生產與供應等議題，接著於23日啟程返國。

根據《韓聯社》報導，文在寅是拜登今年1月20日就職，繼日本首相菅義偉之後第二個會晤的外國元首，而此次訪美也是文在寅繼2019年12月為中日韓元首會議出訪中國後，時隔1年半的海外出訪行程。據悉，過去1年多以來因為全球新冠疫情影響，文在寅的海外出訪行程被迫取消。

先前美國白宮曾透過發言人透露，拜登政府已經完成針對北韓戰略與政策的全面重新檢討工作。報導指出，此次文在寅訪美為拜登主動向韓方提出的邀請，除兩韓問題在以往峰會上皆為主要議題，在克服新冠疫情上，美國對於南韓的疫苗援助或是授權代理生產等，也是此次美韓元首峰會的主要議題。

文在寅曾於昨（17）日青瓦台幕僚會議上表示，此次訪美焦點將會著重在強化韓美疫苗合作，並將此次峰會視作日後打造南韓為全球新冠疫苗生產基地的契機。同時，三星、LG集團疫苗、半導體與電池能源生產部門的經營高層也會以經濟使節團的身分隨同文在寅訪美，呼應拜登要求的加強半導體、電池能源生產供應鏈的在美投資。

南韓是否會呼應美國的要求，加入以牽制中國為目的的「四方安全對話」（QUAD），與美、日、印、澳4國合作討論尖端技術研發與智慧財產權保護，可能也是此次美韓元首峰會上討論的議題之一。

另外，此次文在寅訪美將會前往參謁阿靈頓國家公墓、拜會眾議院議長裴洛西等指導高層、接見美國副總統賀錦麗等。文在寅期盼此次訪美行程，能達到鞏固韓美同盟、重啟美國與北韓之間的對話，以及恢復陷入冰冷的兩韓關係，外界關注文在寅此次是否將重提簽署終戰宣言。

★《宇宙人外信》

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