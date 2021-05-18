　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前1晚才接獲確診！亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

▲▼ 新北板橋亞東醫院爆發院內感染,大批民眾在急診室外排隊等候篩檢 。（圖／記者李毓康攝）

▲亞東醫院新增1例確診死亡。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

新北板橋亞東醫院爆出群聚感染，今天（18）新增1死亡案例，死者為86歲男性。家屬痛心表示，爸爸4月26日送往亞東醫院救治，原本估計2天後即可出院，後來卻因為感染病情急轉直下，昨天下午接到爸爸過世消息，事發突然連好好道別的時間都沒有。

▲▼亞東86歲確診死者家屬。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亞東醫院86歲確診死者家屬po文。（圖／翻攝自臉書）

亞東醫院爆出1名確診案死亡，死者為群聚感染的9名個案之一，但非指標個案，他於4月26日送往亞東醫院就醫，後續被診斷出確診必須住院治療，原本病情還在掌控中，後來卻急轉直下，患有特殊傳染性肺炎、冠狀病毒感染以及特發性肺纖維化，5月17日下午2時宣布死亡。

死者女兒17日下午送爸爸前往三峽火葬場，心情實在難以平復，在臉書心痛寫下，「昨晚11點多通知我們確診，今天下午就接到醫院的消息爸爸走了」，本來只是要去亞東醫院治療慢性疾病，醫師也說再過2天就可以出院了，想不到卻因此接觸到確診者而喪命，「我們連要好好的送爸爸一程的機會都沒有」。

據了解，亞東醫院是目前唯一的院內感染案例，17日公布有9人染疫，最新進度為2名護理師二採時呈現「陽性反應」，已經住進隔離病房，院方也展開擴大匡列與加強防疫，預計5月19日實施第三次採檢。

ET快訊
快訊／新冠有藥醫了！　「清冠一號」獲衛福部緊急授權
前1晚才接獲確診！亞東「確診死亡」家屬心痛發聲：原本快要出院
快訊／基隆公布4確診足跡　婦14天都去市場買菜、女每天火鍋店
快訊／周玉蔻揭「獨家好消息」！　莫德納疫苗到貨時間曝
快訊／台股飆漲近800點！　重回16100關卡
快訊／亞東醫院1死！　2護理師二採陽性
被指標個案傳染！亞東醫院「86歲確診者死亡」　住院21天不治
快訊／蔡英文「我很難接受一週兩次停電」　下令全面檢討電力調度
LIVE／1確診者死亡！蔡英文視導指揮中心　發表重要談話　
快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化1.8萬學生請防疫假！南彰某國小1學童確診　仍有1成到校上課

最快本週新冠肺炎有藥醫！中藥「清冠一號」獲衛福部緊急授權

金毛大媽「無罩大鬧銀行」：啥叫實名制？　員警開罰：給我戴起來

進香團頻傳染疫！網問「哪裡好玩？」　內行揭4點：退休長輩超愛

不怕當機！建中老師「17直播」教地理　網讚爆：刷火箭讓你歐趴

高雄仁惠醫院爆萬華傳播鏈　陳其邁憂曝清零專案「困難2關鍵」

前1晚才接獲確診！亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

台電一早「供電亮黃燈」！他看1數據想哭　PTT酸爆：CD組準備好了嗎

快訊／基隆確診婦天天出門買菜！　市長下令：南興市場停業至30日

本土增333例不代表真相！專家揭是採檢進度「看不到病毒傳播速度」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化1.8萬學生請防疫假！南彰某國小1學童確診　仍有1成到校上課

最快本週新冠肺炎有藥醫！中藥「清冠一號」獲衛福部緊急授權

金毛大媽「無罩大鬧銀行」：啥叫實名制？　員警開罰：給我戴起來

進香團頻傳染疫！網問「哪裡好玩？」　內行揭4點：退休長輩超愛

不怕當機！建中老師「17直播」教地理　網讚爆：刷火箭讓你歐趴

高雄仁惠醫院爆萬華傳播鏈　陳其邁憂曝清零專案「困難2關鍵」

前1晚才接獲確診！亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

台電一早「供電亮黃燈」！他看1數據想哭　PTT酸爆：CD組準備好了嗎

快訊／基隆確診婦天天出門買菜！　市長下令：南興市場停業至30日

本土增333例不代表真相！專家揭是採檢進度「看不到病毒傳播速度」

《路透》爆美國政府介入協調！　加快台灣疫苗交貨速度

屏市民生路3大路口設左轉保護時相　有效降低車禍籲依號誌行駛

彰化1.8萬學生請防疫假！南彰某國小1學童確診　仍有1成到校上課

搭公車不戴口罩嗆司機　罵警「白癡喔、幹X娘」！白目男下場曝

防疫特輯！盤點萬華4間人氣外送美食　在家爽嗑必比登推薦魯肉飯

SWAG重新開站網站審核機制強化　負責人緩起訴確定

退房率過半　高雄飯店業者賣便當求生

麻州疫情解封！紅襪100%全面開放入場　塞隊、棕熊即將跟進

保育類綠蠵龜　命喪台南安平漁光島沙灘

最快本週新冠肺炎有藥醫！中藥「清冠一號」獲衛福部緊急授權

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

街友「高燒40度」倒臥慈祐宮！送醫身亡

母親節板橋聚餐！4家人確診　外送員3天足跡曝：跑樹林

即／桃園停課標準曝！鄭文燦：統計缺課率

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　足跡史曝光

本土狂爆第三天！疫情降溫還要「6週」觀察期

獅子哥揭台版《鬼滅之刃》茶室內幕

更多熱門

相關新聞

仁惠醫院員工染疫！ 陳其邁曝：清零有難度

仁惠醫院員工染疫！ 陳其邁曝：清零有難度

高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院17日驚傳有一名60多歲男行政人員確診新冠肺炎，衛生局啟動清零專案，連夜進行擴大疫調、消毒等防疫工作，同時通知院內相關接觸者採檢。高雄市長陳其邁18日前往醫院觀察清零狀況，也透露清零計畫的難度。

決戰在院外　屏縣提升疫情監控篩檢量能

決戰在院外　屏縣提升疫情監控篩檢量能

快訊／基隆確診婦天天出門買菜　南興市場停業至30日

快訊／基隆確診婦天天出門買菜　南興市場停業至30日

快訊／台股飆漲近800點！攻上16100關卡　台積電漲幅逾4%

快訊／台股飆漲近800點！攻上16100關卡　台積電漲幅逾4%

即／基隆公布3確診、1未有案號足跡

即／基隆公布3確診、1未有案號足跡

關鍵字：

新冠疫情台灣疫情死亡亞東醫院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

喵1個月收服阿嬤！坐端正陪看電視

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

街友「高燒40度」倒臥慈祐宮！送醫身亡

母親節板橋聚餐！4家人確診　外送員3天足跡曝：跑樹林

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面