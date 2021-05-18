前1晚才接獲確診！亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

▲亞東醫院新增1例確診死亡。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

新北板橋亞東醫院爆出群聚感染，今天（18）新增1死亡案例，死者為86歲男性。家屬痛心表示，爸爸4月26日送往亞東醫院救治，原本估計2天後即可出院，後來卻因為感染病情急轉直下，昨天下午接到爸爸過世消息，事發突然連好好道別的時間都沒有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亞東醫院86歲確診死者家屬po文。（圖／翻攝自臉書）



亞東醫院爆出1名確診案死亡，死者為群聚感染的9名個案之一，但非指標個案，他於4月26日送往亞東醫院就醫，後續被診斷出確診必須住院治療，原本病情還在掌控中，後來卻急轉直下，患有特殊傳染性肺炎、冠狀病毒感染以及特發性肺纖維化，5月17日下午2時宣布死亡。

死者女兒17日下午送爸爸前往三峽火葬場，心情實在難以平復，在臉書心痛寫下，「昨晚11點多通知我們確診，今天下午就接到醫院的消息爸爸走了」，本來只是要去亞東醫院治療慢性疾病，醫師也說再過2天就可以出院了，想不到卻因此接觸到確診者而喪命，「我們連要好好的送爸爸一程的機會都沒有」。

據了解，亞東醫院是目前唯一的院內感染案例，17日公布有9人染疫，最新進度為2名護理師二採時呈現「陽性反應」，已經住進隔離病房，院方也展開擴大匡列與加強防疫，預計5月19日實施第三次採檢。