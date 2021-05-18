疫情炸鍋「為何要停課」？重症醫曝6原因：等中央宣布恐擴散更嚴重

▲雙北市17日宣布高中職以下學生停課。（示意圖／記者李毓康攝）

文／黃軒醫師

《 大流行，為什麼要停課？》

2019冠狀病毒大流行影響了世界各地的教育系統，導致了大部分的學校、大學和學院閉校。大多數的政府都決定暫時性的關閉學校，以此來減少COVID-19的傳播。這次的COVID-19大流行，關閉了學校，使得目前全球約有8.25億學生受到了教育影響。

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A.為什麼疫情大流行下，都會需要停課？

歷史的提醒，關閉學校

在1918～1919年的美國流感大流行期間，學校停課和禁止公共聚會措施的實施，確實較低了當時的總死亡率。而在1957～1958年期間爆發流感，關閉學校，可將當時的亞洲流感的發病率降低了90％。

冠狀病毒席捲全球迅速蔓延，即使已證明COVID-19病毒引起的症狀，在兒童中較輕，但兒童仍可將COVID-19病毒傳播給更脆弱的同齡學生，而學生又會將COVID-19病毒帶回家傳播給更脆弱的一群家人，例如：爺爺奶奶、爸爸媽媽…等家庭親密接觸者，到處進入社區，又易引起更大的社區傳播的擴散！

這就是為什麼一旦任何疫情大規模擴散，衛生官員都會建議停課的原因。「關閉學校，就是減災的工作之一！」

B.停止上課方法，哪種方式最有效？

在流行尖峰前，提早停止上學

提早停課，這是非常重要的！什麼叫提早？就是疫情在社區一開始大爆發前，而不是一直等到疫情在尖峰時刻，才來停課！研究已經證實，未到疫情尖峰時段前，停止上課，可以降低死亡率！

▲輔仁大學進修部傳有學生確診，校方緊急消毒。（圖／輔仁大學提供）

C.主動關閉學校（So called Proactive Closure）

研究人員發現：當紐約市在大流行尖峰時刻前的11天就關閉學校，他們死亡人數毎十萬人中，只有452個；而另一個城市匹士堡城市，由於是在大流行尖峰時刻後的7天才開始關閉學校，他們毎十萬人口的死亡率高達807個，是前者的近2倍了！

所以「較早實施停止上課，死亡率會有明顯的下降」。

D.停止上學要停多久？

在西班牙大流感下，美國對43個城市採取學校關閉措施，其時間平均為4週，就有效控制疫情蔓延。

2010年的另一項研究H1N1發現，指出停止上課高達8週，其R0值就會從2.4下降到1.4。同一項研究也顯示，至少也是要4週左右，傳播鏈才會有效被打斷。

E.單純的停課，就可以了嗎？

在2009年H1N1新型流感疫情期間，多個國家透過關閉學校是成功地減緩了感染的傳播。 但是，有些研究卻發現只單純關閉學校，卻未能有效減少受感染學生的總人數。

儘管關閉學校，取得了總體的成功，但密西根州的停課研究發現，「被動式的停課，是無效的」。

▲台中重慶國小停課消毒。（圖／市府提供）

F.「被動式的停課，是無效的」

如果學校的停課，是被動的，例如必須等待中央有旨令，才能停課，又如必須等到封城時才停課……這樣被動的停課，其實不只效果不彰，更會使疫情擴散更嚴重。所以地方管轄的學校在疫情一爆開，尚未到疫情尖峰時刻，得快速執行停課措施才能即時減災！

除了強制性關閉學校，社區／家庭，仍然需要防疫措施。在疫情大規模流行時，除了強制性關閉學校，社區／家庭，仍然需要防疫措施，這些包括勤洗手，戴上囗罩，保持安全距離，研究發現強制性關閉學校，再加上採取防疫措施，可使傳播率再降低29％～37％。這近4成的減災，只是因為民眾有了防疫觀念的落實，而加強了這個防疫工作的成效。

G.提醒一下：

1.先前的研究發現，如果在疫情一開始爆發，馬上停課，就有效停止傳播。

2.而在迅速傳播下，如果學校比較晚停課，減災的效果就會比較差。

3.除了單純停課，維持防疫措施介入，更會有效的減災作用。

來源：

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/208354

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2901099/

本文經授權轉自：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean